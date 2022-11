Kokkens dom: Det gør du forkert med andestegen

Ekstra Bladet har taget fat i kendiskokken Umut Sakarya i anledningen af mortensaften for at høre hans bedste råd til andemiddagen. Han fortæller samtidig om den fejl, som ALLE laver

Mortensaften banker på døren, og det betyder, at menuen står på and. Men hvordan tæmmer man lige sådan et fjerkræ, hvis man vil have det bedst mulige udbytte?

Det er der råd for nu!

Ekstra Bladet har nemlig taget fat i kendiskokken Umut Sakarya, som ejer både Guldkroen og Guldgrillen, der er kendt for at lave traditionelle danske retter, for at få hans dos and don'ts til andemiddagen.

Den klassiske fejl

Som det allerførste løfter Umut Sakarya sløret for, hvad alle danskere som regel gør forkert, når de står med andemiddagen.

- En klassisk fejl er ikke at holde øje med temperaturen. Og det er, fordi man på et eller tidspunkt har sagt, at den skal have seks timer ved 200 grader, eller at den skal have en halv time længere pr. halve kg.

Anden skal ikke straffes i ovnen på 200 grader i seks timer. Man skal i stedet holde styr på kødets temperatur løbende. Privatfoto

- Men det resulterer altså i en knastør and, og det er en fejl at tro, at and skal være gennemstegt. Det kan man sagtens, men man kan ikke bare straffe kødet ved at putte det i ovnen på 200 grader i seks timer. Man skal ligesom holde øje løbende med temperaturen i stedet.

Men det er ikke den eneste fejl, vi danskere begår, understreger Umut Sakarya.

- Den her går ud til alle danskere fra Umut. Fuck af med at putte sølvpapir på jeres andesteg - ja faktisk alle stege. I ødelægger kødet ved det. Det skal nok holde sig varmt af sig selv. Der er sgu ingen grund til at dræbe dyret to gange.

De bedste råd

Umut Sakarya fortæller, at det vigtigste ved en andesteg er at kende kødets struktur og dets hviletider.

Han erkender dog, at de fleste danskere nok kun laver and et par gange om året, og så kan en andesteg godt være lidt tung at danse med. Derfor råder han også amatørerne til at gøre brug af en nemmere løsning.

Det er vigtigt, at man huske hviletiden på anden. Det er faktisk halvdelen af tilberedningen, afslører Umut Sakarya. Foto: Privatfoto

- Hvis man er helt amatør, så skal man købe nogle confiterede andelår og stege dem på en pande. Så får man de møreste og lækreste andelår, det smager supergodt og er rigtig nemme at tilberede.

Hvis man er lidt mere erfaren, så kan man med fordel kaste sig ud i noget lidt vildere, fortæller kendiskokken.

- Hvis man kan lidt mere, så synes jeg, at man skal confitere lårene selv og så lave en bryststeg på ben, hedder det. Det er også en virkelig god udskæring, som er meget mørt. Og så skal man holde øje med kødets temperatur og ikke bare give den maks. gas med graderne.

And på budget

Det er sparetider i de danske hjem, som er lagt ned af stigende varme-, energi- og fødevarerpriser. Derfor kommer Umut Sakarya også med råd til, hvordan man kan spare lidt på andemiddagen.

- Hvis det skal være billigere, så synes jeg, man skal købe konfiterede andelår og bruge dem. Det er en del billigere.

Men der er en endnu billigere vej, som bygger på en ældgammel metode, fortæller kendiskokken.

- Der er en gammel, gammel, gammel metode, hvor man kan lave 'kylling stegt som and'. Og det gør man ved at røre smør, honning og en lille smule hvidløg sammen, og så steger man en kylling i ovnen, som man løbende pensler med marinaden. Så bliver den mørk som en and, og det smager også rigtig godt.

