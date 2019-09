Koks hos Rejsekortet: Pendlere kan ikke forny deres kort

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tusindvis af pendlere over hele landet er ramt af IT-koks hos Rejsekortet.

De kan ikke forny deres pendlerkort på normal vis, men skal igennem en bøvlet procedure, hvor de skal bestille deres pendlerkort helt forfra - dog uden fysisk at få tilsendt et nyt pendlerkort.

Fejlen har varet i flere dage og er endnu ikke rettet.

Så de ramte kunder kan kun forny deres pendlerkort ved at følge den 'omvej', som Rejsekort A/S giver vejledning om via deres kundeservice - hvor ventetiden på telefonerne de seneste dage har været alenlang.

- Vi er meget kede af det. Det er møgirriterende - også for os, beklager Thomas Boe Bramsen fra Rejsekort A/S.

Han anslår, at det 'kun' er 2-3000 tusinde pendlere, der er berørt af fejlen. Rejsekortet har cirka 187.000 aktive pendlerkort.

Opdatering gik galt

Det var en opdatering af IT-systemet, der gik i ged. Normalt sker opdateringer uden at kunderne bemærker det, men 'nogle tusinde' pendlerkort blev ramt af en konverteringsfejl.

- De ramte kan ikke forny deres kort på normal vis, men de skal 'genkøbe' kortet, siger Thomas Boe Bramsen.

- Problemet er løst, når alle, der er ramt, har været inde på nettet og fornyet deres kort med den proces, vi anviser, og som blot kræver tre klik ekstra, siger Thomas Boe Bramsen.

Noget tyder dog på, at kunderne ikke synes, at processen med at forny pendlerkortet er helt enkel.

Telefonerne hos Rejsekortets kundeservice har glødet i dagevis - med lange ventetider til følge.

Først i mandags blev Rejsekort A/S klar over problemet og lagde en 'advarsel' på deres hjemmeside - efter at kundeservice ellers tidligere på dagen havde afvist at kende noget til problemet.

Thomas Boe Bramsen forsikrer, at problemet med at forny pendlerkortene er løst næste gang, at kunderne skal forny deres periode. Hvis altså de først har været igennem 'omvejen'.