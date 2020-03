Koks på coronahotline: Hvor er Milano?

Det er ikke længere sundhedsfagligt personale, der tager telefonen, hvis man ringer til hotlinen om coronavirus.

Hjemmeværnet har taget over, og de er ikke altid lige effektive, skriver Kristeligt Dagblad. Indtil i fredags blev hotlinen varetaget af Sundhedsstyrelsen og besvaret af sundhedsfagligt personale.

Hotlinen, som skal rådgive borgere om smittefare og eventuelle forholdsregler, bliver nu bemandet af 35 hjemmeværnsfolk fra klokken 7 til 23, mens ti hjemmeværnsfolk tager tjansen om natten.

Der er derudover én læge til stede, som svarer på sygdomsrelaterede spørgsmål.

Hvor er Milano?

Hjemmeværnsfolkene har ikke nogen særlige kompetencer i forhold til at svare på spørgsmål om corona, men har derimod fået et lille kursus i virussen.

Rigspolitiet oplyser, at medlemmerne af hjemmeværnet modtager en introduktion og et spørgsmål-svar-skema med hyppige spørgsmål.

Det skema viste sig dog ikke tilstrækkeligt, da en borger, som har tippet Kristeligt Dagblad om historien, ringede ind til hotlinen. Han havde været i kontakt med en bekendt, som kort tid forinden havde været i Milano.

Svaret fra personen i røret fra coronahotlinen lyder:

'Undskyld, men jeg er altså ikke så stærk i geografi, så hvor er det nu, Milano ligger?'

Forkert råd

Ifølge borgeren fik de dog styr på geografien, hvorefter han blev rådet til at gå i 14 dages hjemmekarantæne. Han blev dog ikke spurgt ind til, hvornår hans bekendte var kommet hjem fra Milano.

Borgeren ringede til sin egen læge og fortalte, at det var over en måned siden, han havde været i Milano. Der fik han at vide, at der ingen grund var til at gå i karantæne.