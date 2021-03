KOL-patient nabo til isolationsbolig: Det er så utrygt

Tanja Petersen er astma- og KOL-patient. Hun tager alle sine forbehold for at undgå smitte, men forleden blev nabolejligheden gjort til isolationsbolig. Det har gjort Tanja utryg

Fredag fik frygten for coronavirussen et nøk opad for den 45-årige KOL- og astmapatient Tanja Petersen.

Da hun var på vej ud for at lufte sin hund, så hun til sin forskrækkelse, at nabodøren var blevet klistret til med skilte, der indikerede, at kommunen nu brugte lejligheden til at isolere coronasmittede.

Tanja Petersen foran nabodøren. Privatfoto

Ingen information

Da Tanja Petersen kom ned til hoveddøren, mødte hun en mand, der gik og gjorde nabolejligheden klar. Hun spurgte ham, hvordan de som naboer skulle forholde sig, men manden måtte blive hende svar skyldig og opfordrede hende til at kontakte kommunen.

Men da Tanja Petersen ikke kunne få fat i kommunen, forsøgte hun at ringe til corona-hotline, der ifølge hende heller ikke kunne svare på, hvordan hun skulle forholde sig. Hun måtte vente til mandag, når kommunen åbnede.

- Det, jeg er mest vred over, er, at vi overhovedet ikke er blevet informeret om det. Ingen har fortalt os i opgangen, at det her skal foregå inde i min nabolejlighed – eller hvordan det skal foregå, siger Tanja Petersen.

- Det ville skabe mere tryghed omkring det, hvis vi vidste, hvordan vi skulle forholde os til det.

Rettet op på fejlen øjeblikkeligt

Ifølge chef hos Sundhed og Forebyggelse i Odense Kommune Jette Mark Sørensen er det en fejl, at beboerne i opgangen ikke blev informeret inden.

- Jeg vil sige det sådan, at de ikke fik informationen på forhånd. Og det kan man jo altid kritisere os for, men jeg vil så til gengæld sige, at vi rettede op på det øjeblikkeligt, siger hun til Ekstra Bladet og fortæller, at de i går sendte to sundhedsfaglige folk ud i opgangen, som ringede på og talte med alle, de traf hjemme, og lagde flyers i postkasserne.

Ikke nok

Men selvom informationen nu er kommet, er Tanja Petersen stadig ikke tryg ved at have corona-isolerede personer som naboer.

- Jeg savner en garanti for, at der ikke er nogen smittede, der går ud af den lejlighed, siger Tanja Petersen.

- Men kan man ikke være nødt til at have tillid til, at folk, der frivilligt lader sig isolere, ikke bryder isolationen?

- Jeg er simpelthen bange for, at det bliver nemmere for folk, der isolerer sig i sit nærområde, lige at gå ud og mødes med en. Og de skal jo også op til lejligheden, når de ankommer.

Flyer fra kommunen I Tanjas postkasse lå der mandag en af de flyers, Jette Mark Sørensen fortalte om. I den står der: 'Kære beboer i (adresse) Sammen skal vi have bragt Corona-smitten i Vollsmose ned. Det betyder blandt andet, at man skal isolere sig, hvis man bliver smittet. Odense Kommune har oprettet en isolationslejlighed i den opgang, hvor du bor. Lejligheden er til de beboere i Vollsmose, der ikke har mulighed for at isolere sig i deres egen lejlighed. Her kan du læse kort om isolationslejligheden i din opgang: - Der er oprettet 1 isolationslejlighed i din opgang - I lejligheden kan der bo op til 4 beboere - Lejligheden er et tilbud til beboere i Vollsmose, som ikke har mulighed for at isolere sig i deres egen lejlighed - Beboerne er instrueret i at blive i lejligheden til de har været symptomfri i 48 timer - Odense Kommune leverer mad og andre fornødenheder til beboernes dør - Der er oprettet en særskilt affaldsordning til beboerne i lejligheden, så de ikke bruger affaldsskakten eller andre fælles affaldssystemer - Gelændere, håndtag med mere i opgangen gøres rene løbende og ved ind- og udflytning af beboerne Har du spørgsmål til isolationslejligheden, kan du kontakte Indgangen på (telefonnummer) Tak for din hjælp og forståelse.' Vis mere Luk

Sundhedsfaglig rådgivning er vejen frem

Adspurgt om, hvorvidt hun kan forstå beboernes bekymring, svarer Jette Mark Sørensen:

- Det kan jeg godt umiddelbart, og så ud fra et sundhedsfagligt perspektiv kan jeg ikke. Der er jo ikke nogen risiko ved at bo ved siden af en covid-smittet person, for vi har sikret, at når en borger skal i isolation, ledsages de til lejligheden, og så bliver der tørret af på de kontaktflader, der måtte være blevet rørt.

- Og så er man inde i lejligheden, og når man er i en isolations-facilitet, så må man simpelthen ikke gå ud af lejligheden, før isolationen kan ophæves.

- Men hvordan kan I sikre jer, at den isolerede ikke bryder isolationen?

- Det kan vi dybest set ikke, for vi har jo ikke hjemmel til hverken at låse dem inde eller for den sags skyld stille en vagt ved døren og sige, de ikke må gå ud. Vi skal selvfølgelig sikre os gennem vores sundhedsfaglige rådgivning, at de er komfortable ved at være der, siger hun.

Sådan her ser døren til Tanja Petersens nabolejlighed ud, efter den er blevet lavet til isolationsbolig. Foto: Privatfoto

Andre alternativer

- Hvordan kan det være, at I bruger ledige lejligheder frem for at bruge hoteller, som man har gjort i andre byer?

- Vi har faktisk en lidt bred ramme. Vi har en del pladser, der ligger i et nedlagt plejecenter, vi har nogle pladser på et hotel, og så har vi nu senest de her pladser i Vollsmose, og det tilgodeser også lidt de forskellige steder i byen og de forskellige problematikker, siger hun og fortæller, at der ikke er fyldt op på hverken plejecenter eller hotel.

- Men hvis der er mulighed for, at de kan indlogeres på et hotel eller et nedlagt plejecenter, er det så ikke bedre at gøre det i stedet for at risikere, at beboere i lejlighedskomplekser føler sig utrygge?

- Det tror jeg egentlig ikke, jeg har nogen kommentar til. Jeg vil sige det sådan, at det her jo også er et forsøg på at gøre noget for de personer, der bor i det område, ud fra en betragtning om, at man vil have lettere ved at sige ja, hvis det er i ens nære miljø, hvor man er vant til at færdes.

Stadig utryg

Selvom Tanja havde håbet, at det ville gøre hende mindre utryg, hvis hun blev informeret, så har det ikke ændret på hendes bekymring.

- Nu ved jeg, at der kan være fire i lejligheden ad gangen, der skal op og ned. Hvis det var en familie, der boede der, der var smittet, så skulle de selvfølgelig have lov til at være inde i lejligheden, men når de her flytter ud, så flytter der bare nogle nye smittede ind, siger Tanja Petersen, som fortsat er frustreret.