Kolde tyskere undskylder: Derfor blev passagerne smidt af

Kringlede tyske regler for maksimal arbejdstid betød, at 288 togpassagerer blev smidt af på perronen.

Det forklarer Deutsche Bahn (DB) i en mailudveksling med Ekstra Bladet.

Det har hidtil været et mindre mysterium, hvorfor DB's personale pludselig sygemeldte sig og forlod stationen i Padborg i en tilstand af kaos.

Måtte sove på station

Ekstra Bladet beskrev forleden, hvordan politiets patrulje natten mellem torsdag og fredag måtte sikre ro og orden, da togbusser langtfra havde plads til alle, så nogle passagerer aldrig kom med bussen og måtte overnatte på stationen.

DB udviser i første omgang kun yderst begrænset medfølelse for den ubehagelige oplevelse, som deres personale har udsat passagerne for.

'Desværre var toget fra København allerede så forsinket, at vores personale overskred den almindelige arbejdstid. Derfor kunne toget ikke køre videre,' lyder det kort og koldt fra en DB-talskvinde, der forklarer, at det er fast procedure at erstatte tog med busser.

'Det var også tilfældet her', lyder det i mailen fra DB's presseafdeling med ansvar for det nordtyske område.

Skyder mod DSB

Det er ikke ligefrem hverdag, at politiet bliver indblandet i banale togrejser og hundredvis af passagerer efterlades i uvished. Så Ekstra Bladet gnider sig noget i øjnene over afmålte svar fra de tyske statsbaner.

- Har DB sat sig ind i, hvad der er sket? Er det acceptabelt for DB at efterlade passagerer uden service og hjælp, spørger Ekstra Bladet blandt andet.

Endnu en mail tikker ind. Mere forstående. Men samtidig med skarpe skud mod DSB. DB skriver:

'Det er svært at skaffe busser. Især om natten. Desværre lykkedes vi ikke her. Vi fortryder det ubehag dette har haft for passagerne. Og undskylder,' skriver DB's talskvinde nu.

DB skyder dog samtidig skylden tilbage på DSB.

'Vedrørede service i Padborg, vær venlig at kontakte DSB. Spørg også DSB om årsagen til den oprindelige forsinkelse på den danske side.'

DSB oplyser, at deres medarbejdere ikke kunne hjælpe i Padborg, fordi de skulle køre toget tilbage til København, hvorfor passagerne var overladt til sig selv og politiet, der var på stationen, fordi der gennemføres grænsekontrol.

Sov i timen

Forsinkelsen på toget var kendt allerede, da det forlod København torsdag aften. Derfor havde DSB og DB flere timer til at sørge, at passagerer kunne komme helskindet frem.

DB oplyser ikke, hvorfor man ikke i god tid sendte nyt personale til Padborg, der uden brud på arbejdstidsreglerne kunne have ført toget til Hamborg. Eller alternativt have sørget for rigeligt med buspladser.

DSB har tidligere oplyst, at de vil tage fat i DB for at sikre, at episoden ikke gentager sig.

Berørte passagerer har som udgangspunkt ret til at få dækket udgifter forsaget af kaosset samt hele billettens pris. Ret henvendelse til DSB, har informationschef Tony Bispeskov tidligere udtalt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ventesalen var proppet

Én af de passagerer, som var fange i det dansk-tyske togkaos, var den ukrainske forfatter og journalist Stanislav Aseyev. Han fortæller om en kold nat på stationen i Padborg.

'Da jeg kom ind i stationsbygningen, var den proppet med passagerer med små børn, som der ikke var plads til i busserne.'

'Så lagde jeg mig på en bænk, men det blev for koldt - så jeg gik frem og tilbage i tunnellen mellem sporene, indtil jeg kom med toget til Hamborg klokken 3.28.'

Orker ikke erstatningskrav

Stanislav Aseyev er dybt engageret i den ukrainske kamp for frihed og ytringsfrihed. En kamp, han har siddet i fængsel for. Han har mistet tålmodigheden med Deutsche Bahn, som han har flere uheldige oplevelser med, og orker derfor ikke at søge erstatning.

DSB har tidligere oplyst, at fem busser (heraf to dobbeltdækkere) i løbet af natten hentede passagerne i Padborg. Dog har DSB ikke kunnet garantere, at alle passagerer kom med.

Stanislav Aseyev understreger, at det gjorde alle bestemt ikke.

'Folk gik sammen om taxaer. Andre forsøgte at finde hotel. Det gjorde jeg også, men de var lukket,' fortæller han i en samtale med Ekstra Bladet via Messenger.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

