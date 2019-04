Koldeste aprilmorgen i 28 år

Lørdag morgen har der flere steder i Danmark været is på bilruderne og rim på græsset på plænerne.

DMI har således natten til lørdag målt 6,9 graders frost ved Isenvad, der ligger lidt syd for Ikast i Midtjylland.

Ifølge TV2 er det 28 år siden, at temperaturen har sneget sig så langt ned så sent på året. 21. april i 1991 blev der ifølge TV2 målt 7,3 graders frost.

Vagthavende meteorolog hos DMI fortæller til Ritzau, at vejret er uvant for årstiden.

- Det betyder, at vi fire nætter i træk har haft under fem graders frost som landets koldeste temperatur. Set i lyset af at vi nærmer os midten af april, er det lidt usædvanligt, siger han.

Det er et højtryk og tør luft blandet med få skyer, der har gjort, at temperaturen ligger så lavt. Skyer hjælper med at holde på energi, men når solen er gået ned, har vi tabt energi, fortæller Jesper Eriksen.

Han understreger dog, at det ikke er nogen rekord, da der i april i 1922 blev målt 19 graders frost.

Og for bilisterne kan det være for tidligt at pakke isskraberen væk.

- Fremadrettet kommer der også nattefrost, men det bliver mere blid nattefrost. Så det går den rigtige vej, siger Jesper Eriksen.

DMI oplyser, at temperaturen lørdag kan ende på op til otte grader.

Der skal dog ikke gå lang tid, inden termometeret ifølge DMI igen kan vise et mere normalt aprilvejr.

- I næste uge forventer vi endda, at temperaturen er oppe omkring 15 grader i dagtimerne, så der er mere normalt aprilvejr i krystalkuglen, siger Jesper Eriksen.

Ifølge TV2 målte termometeret 5,3 graders frost i Aars i Himmerland, mens der ved Billund blev målt 5,1 graders frost.

Den laveste temperatur på Sjælland lørdag morgen blev målt ved Sjælsmark i Nordsjælland, hvor der blev målt 3,5 graders frost, skriver TV2.