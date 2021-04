Koldeste aprilmorgen i 30 år

Selvom der har været enkelte varme dage i april, er der set usædvanligt lave nattetemperaturer for forårsmåneden.

Faktisk var søndag morgen den koldeste morgen for årstiden i 30 år, hvor den laveste temperatur blev målt til minus 5,9 grader i Midtjylland.

Det skriver TV 2.

Tidligere i april blev der målt helt ned til minus 6,8 garder. De lave temperaturer kan forklares med to ting. Det fortæller vagtchef i DMI Mette Zhang.

- Den ene ting er, at vi har en relativ kold, tør luft ned over landet. Så er der skyfrit, og skyerne fungerer som en dyne ind over landet, og når de ikke er der, så ryger varmen lige ud i rummet. Det svarer til, at vi sparker dynen af om natten. Så bliver det koldt, og vi kommer til at fryse,siger hun til Ekstra Bladet.

- Det er kombinationen af kold, tør polar luft og klare nætter.

Pænt koldt for april

Selvom Mette Zhang fortæller, at man nogle gange har målt nattefrost helt fremme i maj, så er de lave nattetemperaturer usædvanlige.

- Under minus fem grader er pænt koldt for slutapril. Det er ikke så almindeligt. Det er ikke usædvanligt at se nattefrost i april, men det er ualmindeligt, at det er så koldt, siger hun.

Den kommende uge bliver også kølig.

- Den kommende nat bliver relativ kølig. Det gør den kommende uge også. Umiddelbart ser det ud til, at vi godt kan få nattefrost igen nogle steder. Det kommer ikke ned på minus 5 grader, men vi kan godt komme under nul nogle steder.

Ugen starter med nogenlunde samme vejr, som man har set i weekenden, og fra onsdag begynder det at hælde mere til en skyet side med risiko for byger nogle steder.

Hun fortæller, at man kan forvente en kølig forårstid, hvor både resten af april og starten af maj kan blive køligere end normalt.