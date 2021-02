Kolding Kommune lukker alle skoler og dagsinstitutioner

B117 hos børn

Smitte blandt de mindste børn har ikke været et stort problem under pandemien, hvilket også er en af årsagerne til, at det er dem, man har valgt at sende tilbage i skole først. Men nu begynder forskere at sætte spørgsmålstegn ved, om den britiske mutation opfører sig anderledes hos børn, end den 'almindelige' virus.

England meldte i december ud, at man mistænker B117-varianten for at være mere smitsom blandt børn, end den almindelige. Det skriver Reuters. Den samme bekymring gav Israel udtryk for i januar.

Kræver alvorlig opmærksomhed

Hvis det faktisk er rigtigt, at børn har større sandsynlighed for at være smittebærere med den nye virus-variant, er det noget, der skal handles på. Det siger Lone Simonsen, professor på Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet:

- Genåbningen for de yngste klasser var jo baseret på vores viden om den gamle variant, eller som vi har forstået coronavirus indtil videre: At de yngste børn ikke spiller en særlig stor rolle som smittespredere.

- Derfor har vi anset det som en lav sundhedsmæssig risiko at åbne der. Men hvis der er noget nyt ved B117-varianten, som der er tale om i Israel og andre steder, så er det noget, der skal ses på igen, siger Lone Simonsen.