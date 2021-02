Kolding overhaler Ishøj som kommunen med flest smittede

Kolding Kommune indtager nu den ærgerlige førsteplads som den kommune i Danmark, der har flest smittede per 100.000 indbyggere.

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Kommunens incidenstal lyder på 251,6 smittede per 100.000, mens Ishøj, der hidtil havde den højeste smitte blandt landets kommuner, nu ligger nummer to med incidenstal 205,6.

Kolding Kommune har været hårdt ramt af smitteudbrud på flere skoler og institutioner, hvilket har medført, at kommunen har lukket to skoler og otte daginstitutioner ned. Den har desuden opfordret alle borgere helt ned til et år om at blive testet.

Fredag eftermiddag har Sundhedsministeriet meldt ud, at kommunen lukker alle skoler og daginstitutioner ned som følge af udbruddet.

Ifølge kommunen er det især den britiske variant af coronavirus, der er skyld i, at smitten er løbet løbsk.

FAKTA: Her er de nye tiltag i Kolding Alle skoler og daginstitutioner lukkes ned, dog med mulighed for nødpasning



Test af alle borgere i Kolding



Kommunikationsindsats til borgerne om at overholde alle retningslinjer



Indsats i udvalgte boligområder med kommunale medarbejdere



Opsøgende indsats med tilbud om isolationsfaciliteter til smittede, herunder tilbud om praktisk hjælp til bl.a. indkøb



Dialog med dagligvarebutikker om skærpet fokus på afstandskrav, afspritning mv.

Kilde: Sundhedsministeriet

Kolding Kommune lukker alle skoler og dagsinstitutioner

Kommune opfordrer alle til test