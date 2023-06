Kollaps-direktør lejede privatfly inden konkurs

Få måneder før konkurs brugte Sinitones hovedejer tusindvis af kroner på at flyve til Frankfurt med privatfly for at holde et møde på én time

Ved du noget? Kontakt journalisterne direkte her.

Luksusyacht til millioner. Kæmpe hytte med havudsigt. Og millionlønninger.

Ejerne af den nu krakkede høreapparetvirksomhed Sinitone brugte kassen.

Dertil kan Ekstra Bladet nu lægge direktørens brug af privatfly.

Artiklen fortsætter ...

Rasmus Flor Bjerregaard var direktør og hovedejer af Sinitone frem til selskabets kolaps. Foto: Privat

Således brugte Rasmus Flor Bjerregaard, tidligere hovedejer og direktør i det krakkede Sinitone 65.500 kroner på at charte et privatfly til Frankfurt.

Det viser en faktura fra Sinitones tyske afdeling, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Skulle holde én times møde

Omkring årsskiftet gik Sinitone konkurs med et brag. Selskabet havde som koncept, at de kørte ud til kunder, gav dem en høretest og solgte et høreapparat. På papiret var det en glimrende idé, og millionerne væltede ind, men virksomheden kollapsede med milliongæld og politiefterforskning til følge.

Annonce:

Artiklen fortsætter ...

Rasmus Flor Bjerregaard kunne læne sig tilbage i læderstuen, mens dette privatfly fragtede ham til Frankfurt. Foto: PR Foto.

Men inden det gik galt, var der ingen smalhals. Således brugte Rasmus Flor Bjerregaard 12. juli sidste år 8800 euro - 65.500 kroner - på et privatfly, som han chartrede gennem Flexflight. Flyet skulle fragte ham til et møde i Frankfurt, fremgår det af fakturaen.

Ekstra Bladet har sporet flyvningen, og det fremgår, at privatflyet fløj fra Roskilde til Frankfurt 12. juli klokken 08:38 og landede klokken 10:12. Flyet fløj herefter tilbage fra Frankfurt til Roskilde sammen dag klokken 12:00 og landede 13:44 i Danmark.

Ifølge en mailkorrespondance mellem Rasmus Flor Bjerregaard og Flexflight, og som Ekstra Bladet er i besiddelse af, skulle han holde et møde på én time. I samme korrespondance skriver Rasmus Flor Bjerregaard, at regningen skal sendes til den tyske afdeling.

Annonce:

Flyverskjul

Ekstra Bladet vil naturligvis gerne vide, hvorfor Rasmus Flor Bjerregaard få måneder før konkursen vælger at chartre et privatfly til Frankfurt, der måske er en af de letteste byer i Europa at flyve til.

Vi ville også gerne vide, hvorfor han følte behov for at bruge så mange penge på en tur med det formål at holde et møde på én time.

Men selv om han har registreret vores henvendelse, er han ikke vendt tilbage med svar på vores henvendelse.