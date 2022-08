Kollapset bro: - Det kunne have været undgået

Det har vakt stor rædsel, efter at en 150 meter lang træbro kollapsede mandag morgen i Norge.

Broen gik over Gudbrandsdalen ved byen Øyer nord for Lillehammer.

Nu bekræfter de norske myndigheder overfor VG, at de forstærkninger, som blev anbefalet i 2016, ikke er blevet udført.

Anbefalet i 2016

En personbil faldt i vandet i forbindelse med kollapset, og en lastbil var tæt på at lide samme skæbne.

Førerne af begge køretøjer blev reddet ud i god behold.

Selvom der ikke skete nogen alvorlige skader på personer, har det alligevel forskrækket mange nordmænd. Der findes nemlig flere broer i Norge med lignende konstruktioner.

Det viser sig derudover, at det i 2016 blev anbefalet at foretage forstærkninger af broen i forbindelse med nogle nye og strengere regler for opbygningen af disse træbroer.

Cato Løkken, afdelingsdirektør for drift og vedligehold i Statens Veje i region øst, siger til VG, at der ikke kan findes dokumentation for, at disse forstærkninger er blevet foretaget.

- Det ser ikke ud til, at det er blevet gjort, siger Løkken.

En lastbilchauffør måtte reddes ud af sin lastbil med helikopter. Heldigvis kom chaufføren ikke til skade. Foto: Stian Lysberg Solum/Ritzau Scanpix

Kunne være undgået

Ekspert og tidligere chefingeniør i det norske Vejvæsen, Tormod Dyken, fortæller til VG, at såfremt disse forstærkninger var blevet foretaget, kunne kollapset mandag morgen muligvis være undgået.

- Ja, sandsynligvis. Så vidt jeg ved, blev der ikke (i rapporten fra 2016 red.,) foreslået nogle konkrete forstærkninger - altså hvordan det skulle udføres, siger Dyken og understreger, at han mener, det var en fejl ikke at foretage forstærkningerne.

- Jeg tror, at de forestillede sig et omfattende og kompliceret arbejde, og så blev det måske lagt til side. Hvis det var nemt, havde de nok gjort det.