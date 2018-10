Kolleger til kvinde: 'Har du ondt i halsen - så skal du sutte noget pik'

Kan man slippe af sted med at sige noget nær hvad som helst, så længe der i forvejen er en 'frisk tone' på arbejdspladsen?

Ja, hedder det i flere afgørelser i nævn og byretter.

Rungende nej, hvis man spørger de ansatte selv.

I en undersøgelse foretaget af Epinion blandt medlemmerne af HK/Privat, svarer ni ud af ti, at det er over grænsen, at en arbejdsgiver kalder en elev for 'fars lille suttetøs'. Men i Tvishedsnævnet blev arbejdsgiveren i 2006 frifundet.

Og den samme undersøgelse viser, at seksuelt krænkende adfærd langt fra er noget sjældent syn på danske arbejdspladser.

Hver fjerde har således oplevet seksuelle kommentarer eller hentydninger på arbejdspladsen, og næsten halvdelen af dem mener, at det har været over grænsen.

Tilbød gynækologisk undersøgelse

Blandt de krænkende oplevelser beskriver en kvindelig ansat således, hvordan hun har været ude for at sige til nogle kolleger, at hun havde ondt i halsen, hvorefter hun fik at vide, at hun 'bare skal sutte noget pik'.

En anden har oplevet, at en kollega tog gummihandsker på, hvorefter vedkommende 'tilbød en gynækologisk undersøgelse'.

- Det er helt vildt, at vi ikke er kommet længere, og det viser, at der stadig er meget arbejde at gøre for at komme problemerne til livs, siger Marianne Vind, der er næstformand i HK/Privat, som reaktion på undersøgelsen.

De værste eksempler En række medlemmer i HK/Privat er i undersøgelsen foretaget af Epinion anonymt kommet med eksempler på de seksuelle krænkelser, de oplever i hverdagen. Her følger en stribe eksempler: - 'Du ville godt kunne bruges som side 9 pige, hvis du strammer dig lidt an...' - 'Hvis du ikke vil give kage, så må du give oralsex' - Var på nattevagt alene med en kollega og blev spurgt, hvad jeg ville sige til at blive voldtaget - I forbindelse med et kundebesøg skulle chefen have serveret kaffe. Da jeg kom ind og serverede kaffen, kiggede chefen op og ned ad mig og sagde: 'Sagde jeg ikke, at du skulle komme i lårkort?' - 'Du ligner en, der har haft sex hele natten' - 'Vi kunne bruge mødelokalet til noget mere interessant' - En kollega påstod, at det var et spørgsmål om tid, inden han kunne komme i trusserne på mig - 'Den stramme kjole der inviterer sgu da på en tur i høet - jeg skal gerne melde mig' - Kvindelig lesbisk kollega bemærker, at hun er vild med at være på en kvindearbejdsplads, for der er noget se på hele dagen - Blev tilbudt gynækologisk undersøgelse af kollega, der tog gummihandsker på Om HK's undersøgelse

I alt 3.457 medlemmer af HK/Privat deltog i Epinion-undersøgelsen i perioden 15. maj-25. maj 2018. Her har medlemmerne anonymt svaret på, hvorvidt de har oplevet seksuelt krænkende kommentarer på arbejdspladsen, samt svaret på hvad de opfatter som krænkende. Knap halvdelen har svaret, at seksuelt ladede bemærkninger og spørgsmål overskrider deres grænser for, hvad der er passende på en arbejdsplads. Vis mere Luk

Hun fortæller, at det faktum, at kommentarerne falder på arbejdspladsen, gør hændelserne særligt kedelige.

- Hvis det var til en fest eller inde hos naboerne, ville man bare kunne gå sin vej, men det her er på en arbejdsplads, hvor man ikke bare kan gå, men man skal derimod komme igen. Og det gør det meget sværere at sige fra, siger hun.

Sidste år ramte #MeToo-bevægelsen verden som en storm, og det betyder, at der både i Danmark og i resten af verden er kommet et øget fokus på de seksuelle krænkelser.

Og det kan man også godt mærke hos HK/Privat, fortæller Marianne Vind.

- Der er flere, der stopper op og tænker, 'det der foregår hos os, det er jo krænkelser', siger hun.

Hun fortæller, at HK nu sammen med arbejdsgiverne vil arbejde for at komme problemerne yderligere til livs. Men samtidig sender hun appel til nogle af dem, der ikke nødvendigvis selv står bag krænkelserne.

- Det har meget større effekt, hvis det er vidnerne, der siger fra og siger, 'nu kan du godt stoppe, det var simpelthen over stregen'.

Virksomheder: Ingen problemer hos os

Ekstra Bladet har været i kontakt med en række større danske virksomheder, for at spørge, om #MeToo hos dem også har betydet ændringer i arbejdsmiljøet eller et øget fokus på seksuelle krænkelser på arbejdspladsen.

Fra TDC, Coop, Salling Group og DSB lyder det dog samstemmende, at man mener, de retningslinjer og procedurer, man havde i forvejen, er dækkende.

- Vi har processer, der gør, at hvis man oplever uønsket seksuel opmærksomhed, så melder man det videre, og det er helt accepteret. Og man har også mulighed for at melde det til fagforeningen, tillidsmand eller vores whistleblower-system, så man ikke behøver gå gennem ens nærmeste chef, hvis det er vedkommende, der står bag krænkelserne, siger Peter Glüsing Pedersen, der er ekstern kommunikationschef i TDC, til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at der i den seneste arbejdspladsvurdering (APV) fra 2016 var en andel på 0,2 procent, der havde oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. Til sammenligning havde en national undersøgelse vist, at omkring tre procent i hele landet har oplevet det.

Hos Carlsberg forklarer pressechef Kasper Elbjørn, at man sidste år op til den traditionelle J-dag gjorde meget ud af at fortælle de ansatte, hvordan de skulle håndtere seksuelle krænkelser, men at man i det daglige er en mandsdomineret arbejdsplads og har meget få tilfælde af seksuelle krænkelser.

Nyt tiltag mod 'frisk tone'

I september tilkendegav regeringen, at man vil gøre op med muligheden for at forsvare sig med 'en frisk tone på arbejdspladsen', når en sag om sexchikane skal for retten.

Samtidig lagde regeringen op til, at den gennemsnitlige godtgørelse skal stige fra 25.000 til 33.000 kroner.

Blandt fagbevægelsen er forslaget blevet budt velkommen, om end man gerne ser endnu højere erstatninger.

