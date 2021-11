Kollektiv opsigelse: Det kan der ske med 'oprørerne'

Tirsdag kan byde på masse-opsigelser af sygeplejersker på landets hospitaler.

Her udløber en frist for at sige op inden 1. december fra Styregruppen for National Arbejdsnedlæggelse med sygeplejerske Luca Pristed i spidsen nemlig.

Regionerne kunne mandag ikke give et bud på, hvor mange opsigelser, de allerede har modtaget, men tirsdag sagde Luca Pristed eksempelvis sit job op på Rigshospitalet.

Følger hundredvis af hans kollegaer trop, vil sagen formentlig ende i Arbejdsretten, vurderer arbejdsmarkedsforsker.

Flere udfald

Hvis sygeplejersker i et større antal opsiger deres stillinger, kan det blive opfattet som et ulovligt kampskridt, forklarer arbejdsmarkedsforsker og professor ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen:

- Det er ligegyldigt, om det er 1000, 300 eller 150, som siger op. Det er klart, at det bryder med de spilleregler, som der er på arbejdsmarkedet. Derfor kan det tages i retslig behandling. Der er så flere mulige udfald her. Det er ikke nok at idømme dem en bod, for det har de allerede gjort. Så kan Arbejdsretten sige, at det ikke er et lovligt skridt, og derved beordre dem tilbage på arbejde.

- Det andet, der kan ske, er, at arbejdsgiveren tager fat i 'oprørerne' og forsøger at finde en anden løsning.

Slår igen

Sidstnævnte er blandt andet på bordet i Region Sjælland, hvor forretningsudvalget i regionen netop er blevet enig om at afsætte 30 millioner kroner til lønforbedringer af plejepersonale på sygehusene.

Men truslen med kollektive opsigelser vidner om, hvor desperate en stor gruppe af landets sygeplejersker er for at råbe politikerne op om deres utilfredshed med løn- og arbejdsforholdene på hospitalerne, lyder det fra Henning Jørgensen:

- Nu prøver man nedefra at slå igen. Det er velfærdsstaten, som giver igen. Politikerne ved, at det er dem, der har ansvaret for at få sundhedsvæsnet til at køre, og det kan de ikke, hvis der er sådan en ulmende utilfredshed og mangel på vilje til at tage ekstra vagter. Det er jo på grund af manglende anerkendelse, at sygeplejerskerne gør oprør.

Luca Pristed har tirsdag afleveret sin opsigelse på Rigshospitalet. Foto: Emil Agerskov

En lang kamp

Luca Pristed råder da også sygeplejerskerne til at tænke sig godt om, før de siger deres job op.

- Jeg siger til folk, at hvis de siger op, skal de være sikre på at kunne finde et andet job. Det her kan være en lang kamp, og jeg forventer ikke, at politikerne reagerer fra på onsdag. De, der siger op, skal helt klart kunne forsørge sig selv og finde et andet arbejde, siger han.

Danske Regioner oplyser til Ekstra Bladet, at man nøje følger med i, hvor mange der følger hans opfordring.

'Vi betragter kollektive opsigelser som et kampskridt, som vi ikke på forhånd kan vurdere omfanget af, men vi vil naturligvis være opmærksomme på det i forbindelse med opsigelser, der falder i november måned'.