Koloenormt isbjerg knækker af

Det er voldsomme kræfter, der er på spil på Antarktis. Og nu har et koloenormt isbjerg igen rumsteret i den østlige del af kontinentet.

Et isbjerg på 1636 kvadratkilometer eller tre gange større end Bornholm er knækket af.

Det skriver flere internationale medier heriblandt The Guardian.

Den hollandske professor Stef Lhermitte har fanget isbjerget rejse på en radar, hvor man kan se, hvordan det langsomt driver væk.

Now updated with the correct date labels in the gif pic.twitter.com/KxMzpBW2BI — Stef Lhermitte (@StefLhermitte) September 30, 2019

Isbjerget med det officielle navn D-28 er en del af Amery Ice Shelf, der er det tredje største isshelf i Antarktis. Og ikke siden 1960 er et så stort isbjerg knækket af Amery.

Dengang var det et isbjerg større end Sjælland, der knækkede.

Ifølge professor Helen Amanda Fricker fra Scripp Research Center har udviklingen intet at gøre med klimaforandringer, der er derimod tale om en helt naturlig udvikling.

Eksperterne forudsagde allerede i starten af 00'erne, at et stort isbjerg ville knække af mellem 2010 og 2015, men det skete altså først i 2019.

- Jeg er meget begejstret for at se denne store begivenhed efter alle disse år. Vi vidste, at det ville ske på et tidspunkt, og vi har alle været på tæerne, men det skete ikke der, hvor vi troede, at det ville, siger hun til The Guardian.

Ifølge eksperterne vil isbjerget ikke direkte påvirke havniveauet, men det kan medføre, at Antarktis is vil smelte hurtigere.