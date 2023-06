Kolonihavedrama: - Jeg er dybt rystet

Fred, fryd og idyl i kolonihaveforeningen A/H Søndergården i Dragør er byttet ud med et retsligt slagsmål mod Kolonihaveforbundet.

I 1958, da A/H Søndergården blev oprettet, kautionerede Kolonihaveforbundet for andelshaveforeningen. Skødet indeholder en klausul, der betyder, at A/H Søndergårdens medlemskab af Kolonihaveforbundet er uopsigeligt

Ser sig gerne fri

Og det irriterer beboerne, fordi der med kontrakten følger et årligt kontingent på 135.000 kr., som de gerne ser sig fri for, fortæller bestyrelsesmedlem i A/H Søndergården Henrik Langemark til Ekstra Bladet.

- Det er fuldstændig absurd, at et forbund forskelsbehandler sine medlemmer, som Kolonihaveforbundet gør, samtidig med at der ikke er mulighed for udmeldelse. Jeg er dybt rystet over, at det kan lade sig gøre i 2023.

- Det, som Kolonihaveforbundet er interesseret i, er at købe noget grund, udstykke dem og leje dem ud. Men vi ejer jo selv vores grunde. Og så bliver vi jo forskelsbehandlet til den store guldmedalje, fordi de ikke kan hjælpe os med noget. Vi skal bare betale, siger Henrik Langemark.

Bestyrelsesmedlem i A/H Søndergården Henrik Langemark. Foto: Henning Hjorth

Ny tur i retten

A/H Søndergården har i mange år forsøgt at få kontrakten revet over. For 14 år siden tabte foreningen mod Kolonihaveforbundet i Højesteret, men nu forsøger foreningen igen med en anden indgangsvinkel.

- Vi kan jo ikke forstå, at vi skal være fastholdt i et forbund, som vi slet ikke har brug for overhovedet.

- Dengang kørte vi sagen på en udmelding af forbundet, men nu kører vi på den klausul i kontrakten, som vi gerne vil have fjernet.

Ekstra Bladet har forhørt sig hos Kolonihaveforbundet om, hvorfor de ønsker at stavnsbinde et medlem, der ikke ønsker at være medlem, men de klapper i.

'Henset til at A/H Søndergården har valgt at stævne forbundet ved Retten i Glostrup omkring den ønskede udmeldelse, vil vi af respekt for den proces der kører ved domstolene, ikke udtale os på nuværende tidspunkt om den konkrete sag', skriver advokat Nikolaj Linneballe på vegne af Kolonihaveforbundet.

Beboerne har fået nok. De vil ud af Kolonihaveforbundet. Foto: Henning Hjorth

Ejer egen jord

Selvom Kolonihaveforbundet ikke vil kommentere på den konkrete sag, har de dog en bemærkning. Ifølge forbundet har de 'et socialt sigte, hvor det skal være muligt for folk med beskedne indtægter at få en have'.

Der sker ved, at forbundets medlemmer betaler under markedspris i leje for den jord, som Kolonihaveforbundet udlejer. Men det argument undrer ejerne i A/H Søndergården, fordi de ejer deres egen jord, hvorfor Kolonihaveforbundet slet ikke vil have mulighed for at udleje jorden.

Og det vil Kolonihaveforbundet tilsyneladende ikke forholde sig til.

'Som skrevet nedenfor udtaler vi os ikke om den konkrete sag af respekt for den retslige proces, der er indledt af A/H Søndergården', skriver forbundet afslutningsvist.