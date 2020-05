I kølvandet på coronaviruskrisen har spændingerne mellem USA og Kina efterhånden udviklet sig til en kolossal diplomatisk krise.

Torsdag truede Donald Trump med, at USA kunne afbryder sine forbindelser til Kina, ligesom han sagde, at han ikke lige nu har noget ønske om at tale med Kinas leder, Xi Jinping.

- De skulle aldrig have ladet dette ske. Så jeg indgik en storslået handelsaftale, og nu fortæller jeg, at det for mig ikke længere føles sådan. Blækket var knapt tørt, og så kom denne plage flyvende over. Og det føles for mig ikke længere på samme måde, siger Donald Trump i et interview med Fox News.

Og nu svarer kineserne igen. Og det er med de tunge skyts.

I avisen den statsejede avis Global Times, der er kendt for at være et globalt talerør for den kinesiske regering, bliver Donald Trump blandt andet kaldt for en 'stor baby'.

- Trump er som en stor baby på randen af et sammenbrud. Han står over for et kæmpe pres i kølvandet på den massive fiasko, der har ført til et højt dødstal. Det virker som om, at han ønsker at vise sin styrke, mens han går forbi kirkegården ved midnat. Han bliver nødt til at råbe højt for at give sig selv selvtillid, siger Shen Yi fra Fudan University.

Donald Trump og Kinas præsident Xi Jinping på G20-topmødet i juni 2019. Foto: Kevin Lamarque/Ritzau Scanpix

En anden kilde fra Fudan University, Xin Qiang, tilføjer, at Trump igen er ude i en omgang sort snak.

- Det virker, som om Trump har tabt småkagerne (losing his mind, red.). Selvom han får en så skør idé at afbryde forbindelserne til Kina, så vil de amerikanske politikere, forretningsmænd og de amerikanske borgere ikke tillade ham at gøre det, siger han.

Afledningsmanøvre

Donald Trump har for alvor riven ude for tiden i et forsøg på at få fokus væk fra coronavirus. Midt i coronaviruskrisen er den amerikanske præsident også gået i flæsket på Barack Obama.

'Obamagate var den værste forbrydelse, der nogensinde er begået.'

Sådan lyder det fra den amerikanske præsident, Donald Trump, der forsøger at puste til ilden, hvad angår en gammel sag.

Torsdag forsøgte en journalist fra Washington Post at spørge nærmere til, hvad Donald Trump mente, og hvilken forbrydelse præsidenten mener, at Barack Obama har gjort sig skyldig i. Han fik dog intet brugbart svar.

- Du ved, hvad forbrydelsen handler om. Det er tydeligt for enhver. Alt, du behøver gøre, er at læse aviserne, undtagen din egen, fik Washington Post-journalisten Phillip Rucker at vide.

Ekstra Bladet har efterfølgende talt med USA-ekspert og udenrigsredaktør på USA-mediet Kongressen.com, Philip Chr. Ulrich, der opklarer, hvad Donald Trump helt præcist mener.

- Donald Trump mener, at Obama-administrationen har gjort sig skyldig i magtmisbrug ved at overvåge Trumps kampagne tilbage i 2016. Det hele startede med den meget berømte teori om, at Donald Trump befandt sig på et hotel i Moskva med nogle prostituerede. Det udviklede sig senere til sagen om Michael Flynn og en undersøgelse af et muligt samarbejde mellem Rusland og Trump-kampagnen i 2016, siger Philip Chr. Ulrich.

Den teori stammer oprindeligt fra noget, som kaldes 'Steele Dossier', som var en rapport lavet af en tidligere britisk efterretningsagent. Teorien hos Trump og andre er, at det var denne rapport, som satte gang i undersøgelserne af et muligt samarbejde mellem Trump-kampagnen og Rusland.

En konspirationsteori

I dag bygger Obamagate på, at Barack Obama i en sammensværgelse med FBI, Joe Biden, udenlandske efterretningstjenester og Ukraine har plantet en falsk teori om, at Trump og Rusland samarbejdede. Noget, som aldrig er blevet bevist.

- Det er i høj grad en konspirationsteori. Der er god grund til at tro, at russerne blandede sig i valgkampen, men det er også vigtigt at understrege, at man aldrig har bevist et samarbejde mellem Trump-kampagnen og Rusland, siger Philip Chr. Ulrich til Ekstra Bladet.

Tidligere kom det frem, at selv om tidligere Trump-rådgiveren Michael Flynn har indrømmet, at han har løjet over for FBI, så vil USA's justitsministerium vil droppe straffesagen mod ham.

- Men hvorfor taler Donald Trump om Obamagate midt i en coronakrise?

- Det gør han for at få fokus væk fra coronavirus og for at sparke gang i sin base. Når du ser de højreorienterede medier, som primært er Fox News og Breitbart News, så skriver og taler de ikke ret meget om coronavirus. Det handler næsten kun om Obamagate. Trump forsøger at gejle sin base op og sige: Vi skal altså stadig tage kampen op imod det politiske establishment

- Han håber også, at Demokraterne hopper med på den, men de snakker stadig coronavirus, hvor Donald Trump har problemer. Men vi skal lige huske på, at han stadig har over 90 procents opbakning hos Republikanerne, så på hjemmefronten er han ikke presset. Det handler om at få mobiliseret sine kernevælgere og om at få dem til at møde op på valgdagen i november, siger Philip Chr. Ulrich til Ekstra Bladet.

Onsdag brugte Fox News en stor del af deres sendetid på at tale om Obamagate, som præsidenten flittigt omtaler på Twitter.