Kom an, vand!

Som flere andre steder i landet var Djurs Sommerland mandag eftermiddag ramt af et voldsomt skybrud, der i sidste ende gjorde, at samtlige forlystelser i parken måtte lukke i en periode.

Flere gæster gik i vand til knæene, umiddelbart efter at himlen åbnede sig over den ellers muntre forlystelsespark.

Men der skal mere end et skybrud til for at slå Djurs Sommerland ud af kurs.

- Jamen, vi var faktisk klar til at åbne her igen klokken 10, siger administrerende direktør Henrik B. Nielsen til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at forlystelsesparken er udstyret med drænsystemer, der lynhurtigt kunne tage de massive mængder vand.

- Der er hverken forlystelser eller elsystemer, der har taget skade af skybruddet. Det var selvfølgelig en stor mængde vand, der prægede nogle arealer derude på kort sigt, men vandet var hurtigt væk igen, siger direktøren.

Flere landsdele ramt

Det var ikke kun i Jylland, de massive vandmasser generede.

På Vestsjælland var der ligeledes massive skybrud. Billeder viste, at flere veje var oversvømmet.

I Kalundborg tog skybruddet også godt og grundigt fat. Man kunne på en video se, at vandet stod op langs flere butiksfacader - heriblandt Nettos.

Men også her er man sluppet for skade på grund af vandmasserne.

- Vores butik i Kalundborg har faktisk ikke været synderligt ramt, da den heldigvis ligger, så vandet kunne løbe fra. Der var en lille smule vand nede ved den ene branddør, men det var også det, siger pressemedarbejder ved Salling Group Emmelie Christensen til Ekstra Bladet.

- Så vi har været skånet i denne omgang, tilføjer hun.

Midt- og Vestsjællands Politi - den politikreds Kalundborg hører under - beretter om, at kloakdæksler er presset op fra vejen grundet de store mængder nedbør. Desuden er flere træer væltet, enkelte biler strandet i de store vandmasser, og elledninger er faldet ned i området.

Mere regn - mindre skybrud

Ifølge vagthavende hos DMI Mette Wagner kan man godt forvente, at der kommer mere regn i løbet af onsdagen.

- Der vil være regn onsdag flere steder, men sandsynligheden for skybrud er mindre fra onsdag. Når det er sagt, kan jeg ikke afvise, at der stadig kan komme enkelte skybrud, siger hun til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Men jeg tror, det værste er overstået.

Hun forklarer, at der vil komme mere vind ind over landet fra onsdag, hvilket gør, at regnmængden ikke vil være så koncentreret fremadrettet, som den har været de seneste dage.

- Vi skal nok ikke forvente skybrud onsdag, men vi bliver stadig våde, siger hun afsluttende.