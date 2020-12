Kom bare med vaccinerne

10 varevogne med installerede termoskabe til opbevaring af covid 19-vacciner i fem graders varme holder klar hos Region Hovedstaden i Glostrup.

- Vi har chauffører, der kan være køreklar inden for to timer, så nu venter vi bare på at høre fra Statens Serum Institut, som i første omgang modtager vaccinerne, siger Thomas Bøgeskov, der er enhedschef hos Logistik og Forsyning i Center for Ejendomme under Region Hovedstaden.

Han kender endnu ikke den præcise plan for, hvilken adresse, der bliver den første, der modtager deres del af de i alt 3.000 doser, som i første omgang fordeles blandt ældre og frontpersonale i sundhedssektoren i hovedstadsområdet.

- Et godt bud er, at de første vogne kører til plejecentre i Ishøj og København, men det besluttes i Sundhedsstyrelsen og oplyses først til os senere, siger Thomas Bøgeskov, der har cirka 200 ansatte under sig på lageret, i administrationen, logistikafdelingen, indkøbsafdelingen og blandt chaufførerne hos Region Hovedstaden i Glostrup ved København.

I skrivende stund er ti biler og ti chauffører klar. Foto: Emil Agerskov

Har haft rygende travlt

Ifølge Thomas Bøgeskov er opgaven med at distribuere covid-19 vaccinerne blot én af mange nye, som er fulgt i kølvandet af coronapandemien.

- Især opgaven med at bringe værnemidler ud til hele landet har været med at give os rygende travlt, og vi forventer ikke, det stilner af før et godt stykke inde 2021. Men nu har vi heldigvis bedre styr på det hele, så travlheden er ikke så stor længere.

Det er endnu ikke oplyst, hvornår vaccinerne ankommer til Region Hovedstaden i Glostrup. Vaccinerne opbevares i frysere, der er 70 minusgrader ved ankomsten til Danmark.

- Som jeg har forstået det, begynder optøningen nærmest med det samme, de er nået frem, og vi har installeret alarmer i termoskabene, der fortæller os, hvis der er for store udsving i temperaturen under transporten, fortæller logistikchefen.

Termokasserne, som er monteret bag i bilerne, er ikke nye, men nogen, som bliver brugt i det daglige ved Region Hovedstaden, fortæller Thomas Bøgeskov. Foto: Emil Agerskov

Næste sending i juledagene

Region Hovedstaden oplyser, at listen over rækkefølgen for, hvornår vaccinationerne skal bringes ud til de syv første kommuner i hovedstadsområdet er ved at blive lavet tirsdag eftermiddag.

Samtidig bekræftes det over for Ekstra Bladet, at man forventer at være klar til at vaccinere den første person allerede juleaftensdag, hvis alt forløber planmæssigt.

Det er endnu ikke blevet oplyst, hvornår næste sending af vacciner af ankommer til Danmark - kun at de vil komme drypvis med 5.000 doser i hver ladning.

Forventningen er dog, at de næste portioner med Pfizer/BioNTech-vaccinerne vil blive transporteret ud til Danmark og de øvrige 26 EU-lande hurtigst muligt og formentlig i juledagene.