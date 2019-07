Kom du ind? Her er karakteren til drømmestudiet

Fremtiden for 88.757 unge afgøres nu. De har søgt ind på en videregående uddannelse og får i disse minutter viden om deres skæbne.

Fire ud af fem bliver mødt af et 'du er optaget', da 82 procent - eller 65.714 ansøgere - har fået deres 1. prioritet opfyldt.

Se også: Flere unge får chancen for at blive sygeplejerske

Artiklen fortsætter under grafikken...

Se også: Blev du afvist? Her er de ledige pladser

Kvalificerede bliver afvist

8416 ansøgere, der faktisk var kvalificerede, må derimod væbne sig med tålmodighed på en standby-plads. Eller søge et helt nyt studiested eller vælge en anden uddannelsesretning.

Og endnu flere - i alt 9844 - er blevet blankt afvist, fordi de ikke lever op til kravene.

Artiklen fortsætter under grafikken...

Se også: Vilde krav: Kræver 12,4 at komme ind

Står klar med råd

Er man blandt dem, der ikke kommer direkte ind på sit studie, skal man dog ikke give op. Der er nemlig mange ledige pladser.

Og fredag vil studierådgivninger landet over derfor være klar til at hjælpe de afviste godt videre. Du kan finde din lokale rådgivning her.

Der vil fredag være ekstraordinært åbent på telefon 3333 2000 fra klokken 9 til 12. Og igen fra 12.30 til 14.