Kom med ind i det nye supersygehus

83-årige Leo Lundager fra Sunds ved Herning er i de seneste dage blevet ansigtet udadtil for Regionshospitalet i Gødstrup. Han var nemlig den første indlagte patient, der sidste søndag blev kørt fra det gamle sygehus i Holstebro og til det funklende nye supersygehus på den jyske hede, som har været 15 år undervejs.

Leo Lundager blev med andre ord den første til at blive indlogeret på de i alt 148.000 kvadratmeter, hvor knap 4000 ansatte skal behandle og drage omsorg for patienterne, som hidtil har været spredt på to matrikler på sygehusene i Herning og Holstebro. Nu samles de i spritnye rammer, som har kostet i alt 3,15 milliarder kroner.

Mere end 2400 gratis parkeringspladser vil der være, når Regionshospitalet i Gødstrup er i fulde omdrejninger om cirka en måneds tid. Foto: Astrid Dalum

- Det er et rart sted og dejligt, at det er det samme personale, og det er gået fint med at blive flyttet hertil, siger Leo Lundager, da vi som et af flere medier de seneste dage har fået lov til at besøge ham på hans enestue på Urinvejskirurgisk Afdeling.

Han har som de fleste andre patienter på de i alt 409 enestuer været vant til at være på stue med flere andre indlagte.

- Det betyder ikke så meget for mig, om jeg deler stue med andre. Jeg har desværre heller ikke så meget appetit, så maden har jeg heller ikke rigtig nogen holdning til, siger Leo Lundager og fortsætter med et skævt smil:

- Nogen siger, at det er som et femstjernet hotel, men det ved jeg nu ikke, om man kan sige.

Bedre søvn, mere tryghed

Sygeplejerske Signe Jensen på Sengeafdeling for Ældresygdomme har med sine fire års erfaringer fra Herning Sygehus oplevet noget af en faglig forvandling de første fire dage siden begyndelsen på flytningen.

Sygeplejerske Signe Jensen studerer den hængende tablet i en af enestuerne på det nye sygehus ved Herning. Foto: Astrid Dalum

- Det er fine omgivelser, og patienterne nyder især godt af mere afskærmning og privatliv sammenlignet med før. De bedre fysiske forhold med enestuer fører forhåbentlig til, at de ældre er mindre forvirrede, når de ikke dagligt skal forholde sig til, hvad patienten i nabosengen fejler, siger Signe Jensen.

Ifølge social- og sundhedsassistent Tanja Berndsen er mange i personalegruppen 'lidt høje' og har siden flytningen nydt godt af ny, faglig inspiration i de topmoderne omgivelser.

- Vi har jo fået en helt ny arbejdsplads at boltre os på. Det er fedt for os alle, og det får formentlig flere positive effekter for patienterne såsom bedre søvn og restitution og mere tryghed og ro. Desuden skal vi ansatte ikke hele tiden forholde os til tavshedspligten, tilføjer Tanja Berndsen med henvisning til enestuerne, som tilsyneladende er populære blandt alle på Regionshospitalet Gødstrup.

Medarbejderne glæder sig over nye omgivelser og enestuer til patienterne.

I CT-skanner i maj i fjor

De bedre forudsætninger for at højne kvaliteten på flere niveauer i behandlingen af patienterne smitter ifølge afdelingssygeplejerske Malene Lindschouw positivt af på de ansatte.

Regionshospitalet Gødstrup nær Herning er netop åbnet op for indlagte patienter efter et årti med byggeri og forsinkelser. Udover en 375 meter lang foyer har området ved hovedindgangen Finn Juhl-møbler, som kan tilbyde afslapning i flytterodet, der dog ikke længere er særligt omfattende. Foto: Astrid Dalum

- Arbejdsglæden løftes, og det er i sidste ende til glæde for os alle sammen, siger Malene Lindschouw, der dog også har mødt visse udfordringer i de første dage i Gødstrup.

- Vi skal selvfølgelig lige vænne os til den nye indretning, og vi har da stadig problemer med at finde tingene, siger afdelingssygeplejersken.

Mens Leo Lundager blev den første indlagte, så var en kvindelig patient den første, der via hospitalets nyindkøbte CT-skanner blev behandlet på det nye supersygehus allerede 4. maj i fjor.

Som på et hotel

Der er skruet gevaldigt op for komforten for de indlagte på Regionshospitalet i Gødstrup. Både i forhold til selve indretningen på enestuerne og, ikke mindst, det nye madkoncept, hvor patienterne kan bestille, hvad de har lyst til fra dagens menukort, når de er sultne.

Projektleder for det nye madkoncept, Ingeborg Krarup Rask, kalder det 'enestående i Danmark og et paradigmeskifte' i hospitalsverdenen.

Ingeborg Krarup Rask ser mange fordele ved det nye, digitaliserede madkoncept. Foto: Astrid Dalum

- Studier om faldende mortalitet (dødelighed), færre genindlæggelser og bedre sårheling i forbindelse med det nye madkoncept gør det umagen værd. Det er svært at sætte håndgribelige tal på, men jeg er overbevist om, at det er de ekstra penge værd, det koster, siger Ingeborg Krarup Rask.

Der er nærmest hele tiden gang i køkkenet, som modtager bestillinger på skærmen øverst til venstre i billedet. Foto: Astrid Dalum

Tomatsuppe med kødboller og kylling og kartofler er netop blevet tilberedt til en patient. Foto: Astrid Dalum

Et hold kliniske diætister er med til at sammensætte unikke menuer for hver enkel patient, så eksempelvis en indlagt med sukkersyge tilbydes noget andet end patienten med kræft eller et brækket ben.

Digital madbestilling

Hver stue har en tablet med touchscreen, hvor patienterne kan bestille deres mad digitalt, når de vil. Det er også muligt at bestille til pårørende på besøg, som så betaler via mobilepay.

Enestuerne er i det hele taget en markant opgradering i forhold til de fysiske rammer fra Herning og Holstebro. Med to tv-skærme - en større hængende på væggen og en mindre i form af den omtalte touchscreen - sovesofa til overnattende pårørende, rummeligt toilet og badeværelse og mere privatliv siges det allerede nu med et glimt i øjet, at det er som at være på hotel med roomservice døgnet rundt.

Sosu-assistent Tanja Berndsen slår sovesofaen ud i enestuen, hvor pårørende kan overnatte. Foto: Astrid Dalum

- Det er helt sikkert godt for mange med enestuer, men der er også patienter, som savner noget socialt, hvis de er alene. Der kan ulempen så heldigvis opvejes af, at man kan få selskab i fællesområderne, siger Anja Marie Larsen, der er fysioterapeut på Sengeafdelingen for Ældresygdomme.

Langt fra Thyborøn

90,1 kilometer eller knap en time og ti minutter i bil.

Så lang er den korteste vej i både kilometer og tidsforbrug, hvis man er fra Thyborøn og skal til undersøgelse på det nye Regionshospital i Gødstrup. Og har man ikke mulighed for at køre selv, skal man først med tog fra Thyborøn til Lemvig, siden med bus fra Lemvig til Struer og dernæst med tog igen fra Struer til Gødstrup hvortil der er både bus- og togdrift.

- Vi håber, at der findes en løsning med harmonisering af priserne, så folk ikke skal betale store udgifter til transport for at komme på sygehuset, hvis de bor langt væk som i Thyborøn, siger formand for Ældre Rådet i Lemvig Kommune, Bodil Carstensen.

Midttrafik har ifølge Ekstra Bladets oplysninger udarbejdet en rapport om problematikken, som er i høring hos de berørte kommuner indtil begyndelsen af marts. Indtil da kan transport med flexbil også være en mulighed, men det koster op til 14 kroner pr. kilometer. Det kan i værste fald betyde, at prisen for transport fra Thyborøn til Regionshospitalet i Gødstrup kan løbe op i 1260 kroner.