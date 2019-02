Kom og tøm en etage: Hotel giver alt væk gratis

Scandic Hotel i Kolding skal renovere femte sal - derfor har de inviteret offentligheden til at tømme værelserne for møblement

Lamper, senge, borde og stole vil fredag 8. februar formentlig blive båret ud af Scandic Hotel af et væld af mennesker.

Hotellet skal renovere femte sal, og i den forbindelse har de indbudt alle til at komme og ribbe alt, hvad der kan bæres væk. Scandic Hotel har afprøvet modellen før, og hvis denne gang kommer til at ligne den anden, vil det gå vildt for sig.

- Idéen opstod, da Scandic Hotel i Roskilde skulle renovere. Der ville de hellere give det væk end at smide det i en container. Derfor har vi tænkt, at vi vil gøre det samme, siger hoteldirektør Heidi Kjær.

To eller 200

Men intet er som bekendt sikkert. Derfor er det heller ikke til at sige, hvor travlt personalet får fredag mellem kl. 12 og 15, når dørene åbner for lykkeridderne.

- Vi ved faktisk ikke, om der kommer to eller 200. Vi arbejder på at få logistikken til at fungere, hvis der kommer mange mennesker, sådan at alle kan komme indenfor og få en kop kaffe, siger hoteldirektøren.

Det kommer måske til at gå vildt for sig, når først Scandic Hotel åbner dørene 8. februar. Foto: Lasse Lagoni

Det er ikke kun borde og stole, man er velkommen til at smide på traileren. Faktisk er der frit slag om det meste.

- Det er senge, sengelamper, standerlamper, skriveborde og garderober. Meget af det er fastmonteret, men alt kan jo pilles ned. Man kan også tage et toilet med, hvis man har mod på det.

Hvis der bliver sort af mennesker, har man stadig en chance for at få noget møblement med hjem fra de 21 værelser, der skal renoveres.

- Vi har lavet et billetsystem, hvis der kommer rigtig mange. Så sender vi folk op i den rækkefølge, de er kommet, siger Heidi Kjær.

Det er absolut gratis at tage en seng på nakken og med hjem, men hotellet opfordrer til at donere et lille beløb til den lokale velgørenhedsorganisation Jul for alle.