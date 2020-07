Kom på plejehjem: Bagdel hang i trævler

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Ekstra Bladet har de seneste dage modtaget en lang række af henvendelser fra pårørende, ansatte og beboere, der er bekymret for kvaliteten i ældreplejen.

Nogle af dem kan du læse i dag, hvor vi sætter fokus på læsernes vidnesbyrd. Vi har valgt ikke at nævne navne og steder, da vidnesbyrdene handler om den generelle tilstand i plejen af de ældre og ikke et konkret plejehjem eller en udvalgt kommune.

De kommende uger vil vi sætte fokus på helt konkrete sager, der som sagen om Else fra Kongsgården i Aarhus fortjener at blive kulegravet.

Har du viden om sådan en sag så send en mail til 1224@eb.dk eller sms/mms til 1224 (alm. takst). Vi behandler henvendelser fortroligt, når dette ønskes.

'Det er jo fuldstændig kritisable forhold' siger Elses værge og barnebarn, mens hun ser de skjulte optagelser fra TV2. Video/redigering: Ernst van Norde/Emma Svendsen

Der er også problemer på visse genoptræningsafdelinger.

Er man blevet lam og har mistet sit sprog efter for eksempel en blodprop i hjernen, er der de steder vi har oplevet, overhovedet ingen grænser for hvor usselt og uværdigt man kan blive behandlet. Patienten kan jo ikke rigtig sladre eller klage, uden et sprog! Jeg har oplevet det som nærmeste pårørende til min far, som endte med at dø efter knap et år med virkelig skrækkelig behandling, især på et genoptræningssted.

Det er hård kost at konstant skulle klage over våd seng/ble, manglende væske, manglende genoptræning, manglende hygiejne og bare dårlig behandling, når personalet på stedet, og kommunen var i vores tilfælde FULDSTÆNDIG ligeglade. Ubeskrivelig ulykkeligt og ikke mindst frustrerende at se ens nærmeste lide sådan og helt miste lysten til at leve.

Svigersønnen: Påstand mod påstand

Min svigermor boede på plejehjem, de sidste år hun levede. Vi påtalte adskillige kritisable forhold over for plejehjemmets ledelse.

Men hver gang var ledelsens reaktion: Det er påstand mod påstand. Ikke noget med at undersøge eller beklage.

Nej, der var ingen af hendes ansatte, som lavede fejl. Værst var det, da vi besøgte min svigermor efter et par dages fravær, og hun virkede omtåget. Vi tilkaldte lægen, som straks indlagde hende på sygehuset.

Hun var dehydreret og kom sig efter nogle dage. Hendes problem var, at hun skulle have hjælp til toiletbesøg. Når hun kaldte på hjælp blev der for eksempel svaret: Jamen du kan jo godt selv eller du har jo lige været på toilettet. For at undgå det, drak hun kun meget lidt. Derfor dehydreringen.

Elses barnebarn, Charlotte Ahm, er dybt skuffet over, at Aarhus Kommune har gjort alt for at stoppe TV2-dokumentaren. Og alt for lidt for at hjælpe hendes farmor. Video/redigering: Ernst van Norde, Emma Svendsen

Datteren: Alt skal dysses ned

Det var en kamp at være pårørende til en dement: manglende personlig pleje, uklippede negle og iturevne strømpebukser, så hun gik med bare fødder. Min mor kunne ikke få vasket hår, kun når frisøren kom - hver anden måned. Personalet oplyste, at de ikke kunne medvirke til ’overgreb’.

Jeg klagede og fik hjælp, helt fint, men så er man ikke særlig velset på plejehjemmet. Man blev indkaldt til møder med blandt andre områdeledere for at lukke munden på de ’vanskelige’ pårørende. Alt skal dysses ned med besked om, ’at vi er godt på vej mod gode forhold’.

Der er også gode folk på stedet, men de er få. Vi var heldige, at min mor fik en af dem som kontaktperson, den sidste tid. Hun var fantastisk, og min mor blomstrede op. Men når den pågældende var syg eller på ferie, var vi tilbage til - ingen omsorg.

Om natten var der normalt en person på vagt til 60 beboere. Det betød, at man måtte løbe rundt for at finde hjælp, da min mor var døende. Den pågældende nat var den vagthavende en ny vikar, som slet ikke kendte huset - helt uacceptabelt.

Der er behov for en helt anden indstilling til de svage, demente ældre. Vi må ikke opgive den kamp, vi kan jo alle risikere, at ende vore dage på plejehjem.

Svigerdatteren: Uønskede pårørende

I de år, min svigermor var på plejehjemmet, var jeg den suverænt mest uønskede pårørende. Det er et Guds under, at der ikke ’gik ild’ i de skriftlige klager, jeg skrev. Tre gange i perioden fik plejehjemmet ny leder, og først det sidste halve år af min svigermors liv var forholdene acceptable.

Det er tiltrængt, at der bliver ryddet op i den sektor. Mit blodtryk stiger bare ved tanken om de ting vi oplevede.

Datteren: Nægtet toiletbesøg

Pårørende er bange for, at klager vil gå ud over deres kære på plejehjemmet.

Min far er nægtet toiletbesøg. En dag, hvor han fik lov at komme på wc, måtte han vente på hjælp i 45 minutter. Det skal lige siges. at han ikke kan bruge hverken arme og ben!!

Datteren: Ville de selv ønske det?

Da min mor var på plejehjem, var vi som pårørende også vidne til ting, som var fuldstændigt uacceptable. Det, der chokerede os mest, var , at vi på et tidspunkt opdager, at alle de smykker, vores mor havde, som kunne smeltes om, blev stjålet fra hendes skuffer på hendes værelse.

Vi ved naturligvis ikke, hvem der havde begået denne tarvelig handling. Vi ved dog, at vi sagde det til den ene af hendes kontaktpersoner. Nogle måneder efter kunne vi konstateret, at hun ikke havde orienteret resten af personalegruppen om det.

Vi har også flere gange savnet empati, og at personalet satte sig i såvel beboernes og de pårørendes sted. Hvis bare de ville tænke: ’ville jeg selv ønske dette, hvis jeg var dybt afhængig af andres hjælp’ - eller ’ville jeg selv ønske dette for min mor?’

Hustruen: Hans bagdel hang i trævler

Min mand var efter et fald på et genoptræningsophold på et ældrecenter. På grund af sin skade havde han brug for hjælp ved toiletbesøg. Det fik han helt tydeligt ikke.

Da jeg ikke bad ham tage bukserne af, når jeg besøgte ham, opdagede jeg først, hvordan han så ud, da han efter tre uger kom hjem. Hans bagdel hang i de blødeste trævler og var uden hud.

Bagdel hang i trævler 1 af 2 En ældre mands bagdel hang i trævler, efter han kom hjem fra et ophold på et plejecenter. Privatfoto 2 af 2 Først efter to ugers pleje fra hustruen og en hjemmehjælper var huden nogenlunde normal igen. Privatfoto

Han var helt befriet, da han blev ordentlig vasket og smurt af vores hjemmehjælper. Efter 14 dages intens pleje, var huden normal igen. Jeg klagede selvfølgelig til den ansvarlige for kommunens plejehjem, der beklagede. Hun var tydeligt rystet og spurgte, hvad jeg yderligere agtede at gøre. Jeg truede med Ekstra Bladet - mest for at gøre hende bange. Nu, hvor jeg er ovenpå igen, fortryder jeg, at jeg ikke gjorde det. Men det var også af hensyn til min mand, der ikke var stolt af situationen.

Jeg fik da det ud af det, at da han efter et halvt år igen kom på genoptræning, havde jeg et møde med samtlige behandlere, og plejen denne gang var ok.