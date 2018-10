Kom til gratis fyraftensevent med Thorning og Thure Lindhardt

Mandag den 8. oktober inviterer Meta Film og Ekstra Bladet til et stort event i Imperial i København kl. 16-18. Her sætter vi fokus på emnet med gæster på scenen og du kan være heldig at få 2 billetter. Send en mail til ebvind@eb.dk. Skriv '#wedo' i emnefeltet. Billetterne fordeles efter først til mølle, og de heldige får direkte besked pr. mail.

Hovedtaler er Helle Thorning-Schmidt der i dag kæmper børnenes sag som direktør for Save the Children International.

PROGRAM

Dørene åbner 15.30, hvor der serveres snacks og drikkevarer. Selve programmet starter præcis kl. 16.15

Intro og velkomst v. værterne chefredaktør Karen Bro og jurist og debattør Nima Zamani

Åbningstale v. Helle Thorning-Schmidt

Interview om krænkelseskultur og gråzoner med debattør Lior Foighel og kønsforsker Kenneth Reinicke

Interviews med skuespillere Thure Lindhardt og Sarah Boberg om hvad magt gør ved os

Lancering af #metoo undervisningsmateriale undervisningsminister Merete Riisager og to skoleelever debatterer en case fra materialet

Præsentation og lancering af CEO guide Erhvervspsykolog Louise Dinesen og forhandlingskonsulent Marianne Molin om håndteringen af de svære sager

Afslutningstale CEO Meta Foldager sender os hjem med et brag