Kom til skade på Dyrehavsbakken: Har været sygemeldt lige siden

Søndag kunne man læse, at en seksårig pige kom til skade på i forlystelsen 'Safari' på Dyrehavsbakken, hvorefter hun måtte på skadestuen, og politiet måtte undersøge omstædighederne.

Direktør på Dyrehavsbakken, Ole Andersen, fortæller til Ekstra Bladet, at pigen var kommet til at hoppe ned på skinnerne, og vognene derfor kørte ind i hende, da de kom for at samle gæsterne op.

- Det er jo det absolut værste, der kan ske. Det er så synd for den pige, at der ikke er en voksen, der får fanget hende, siger han.

I sommer kom 47-årige Randi Pedersen også til skade i 'Safari' - dog på en helt anden måde. Hun har været sygemeldt fra sit job som sosu-assistent på Køge Universitetshospital lige siden.

- Hvis ikke jeg kan komme tilbage på arbejde snart, så vil de måske indlede en afskedigelsessag, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Fanget i kabler

Ifølge Randi Pedersen er der et stort problem med forlystelsen på Bakken.

Man skal nemlig 'skyde' nogle 'farlige dyr' som et led i forlystelsen, og pistolerne hænger fast i nogle kabler, som ligger i vognen.

- Kablerne burde sidde langt bedre fast, så de kommer i karambolage med ens ben, fortæller hun.

For det var netop det, der skete for Randi Pedersen. Hendes ben blev fanget i kablerne, og da hun opdagede det, ville hun straks fjerne dem, så hun ikke faldt, når hun skulle ud af vognen igen.

Men for at fjerne kablet, havde hun sin højre arm på kanten af vognen. Armen blev fanget i væggen, som vred hele hendes arm over hovedet på hende.

Randi har stadig en skade på sin højre arm efter ulykken. Privatfoto

Sygemeldt uden fremgang

Randi Pedersen fik flere blødninger efter skaden, og der er ligeledes slået en lille flig af hendes albue, som er for risikabel at operere.

Hun har været sygemeldt på grund af ulykken siden 28. august, og hver gang hun har forsøgt at starte op på sit arbejde igen, har hun måttet stoppe, da hun har for mange smerter.

- Jeg er 47 år, og jeg har arbejdet i sundhedssektoren i 30 år. Jeg elsker det. Men jeg bliver nødt til at tage mig af mig selv og passe på den arm, siger hun.

Hvis ikke Randi Pedersen ser fremgang med armen, risikerer hun at blive fyret for at have været sygemeldt for længe. Samtidig er der lange udsigter til en eventuel erstatning fra forsikringsselskabet, der tidligst kan afslutte sagen til sommer.

Forlystelsen er åben

Direktør Ole Andersen fortæller, at politiet har frifundet forlystelsen efter søndagens ulykke med den seksårige pige.

- Hun har fået nogle skrammer på sit ben - men ikke noget alvorligt, fortæller han.

Ligeledes fortæller han, at forlystelsen er åben igen, da skaden ikke havde noget med forlystelsen at gøre.

I forhold til Randi Pedersens skade fortæller Ole Andersen, at de på Bakken ikke oplever, at kablerne sidder for løst i forlystelsen, og han understreger, at det er to vidt forskellige ting, der er sket - og at ingen af delene har noget med forlystelsen at gøre.

- De her forlystelser bliver jo løbende tjekket af to forskellige instanser, der krydstjekker hinanden. Hvis en af dem har godkendt det, så er det den anden, der tjekker efter, hvis der sker noget, siger han.

- Det er altid en katastrofe, hvis nogen kommer til skade, uanset om det er stort eller småt, siger Ole Andersen.