Komikers opslag gik viralt: Nu trækker han voldsomt i land

Et opslag med billeder af den smeltede havis ved Arktis bliver stemplet som fake news. Nu forklarer manden bag, at der er tale om en joke

Grænsen mellem satire og virkelighed er ofte hårfin.

Det må den danske tv-kendis, forfatter, tegner og klimadebattør Anders Morgenthaler i hvert fald sande, efter han har delt et opslag på sin private Instagram-profil.

Her har han lagt to billeder op af havisen ved Arktis, der viser, hvor meget af den der er smeltet inden for de seneste ti år i forbindelse med den #10yearschallenge, som kører på de sociale medier for tiden. Her skal man dele et billede af sig selv fra i dag og for ti år siden.

Tale om fake news

Problemet er bare, at billederne er taget på forskellige årstider. Billedet fra 2019 stammer heller ikke fra dette kalenderår. Faktisk er billederne taget med 35 års mellemrum i henholdsvis 1984 og 2016, det viser de originale satellitbilleder fra NASA.

Men det skriver komikeren, der også er en kendt stemme i klimadebatten, intet om i opslaget, der er røget ud til hans knap 50.000 følgere på det sociale medie.

'Jeg smider lige denne her ind til almen morskab i #10yearschallenge', lyder det blot fra Anders Morgenthaler.

Og den holder simpelthen ikke, mener Sebastian H. Mernild, professor i klimaforandringer, glaciolog og direktør ved Nansen-centeret i Bergen.

- Hvis vi videnskabsfolk gjorde det der, var vi jo næsten blevet fyret. Det er tale om forkert formidling af videnskaben her. Billederne skal være taget på samme tid af året, og hvis man ikke er bevidst om det, kan man fortælle den historie, man gerne vil, men så er der jo tale om fake news, hvis jeg må bruge det udtryk.

- Hvis du ser på billeder fra vinteren i 2009 og ser på billeder fra vinter i 2019, vil jeg godt vædde med, at de er meget, meget lig. Det er vinter, og det er koldt, så derfor er der ikke noget, der kan smelte. Det er så urimeligt, at han vælger at bruge billeder på den måde, slår professoren fast over for Ekstra Bladet.

Tænk, før du deler

Mere end 3000 personer har liket Anders Morgenthalers opslag, og flere reaktioner viser, at ikke alle har set 'morskaben' i opslaget. Nogle har haft svært ved at skelne, om det er satire eller fakta, som tv-kendissen har delt på Instagram.

Professor Sebastian H. Mernild mener helt, at man skal holde sig fra at dele sådanne opslag, hvis man gør det på denne måde.

- Jeg vil fraråde folk at gøre det, netop fordi det bliver genstand for folks egen vurdering og det budskab, de gerne vil have ud, men det er ikke en objektiv vurdering. Man mister simpelthen troværdighed. Her er der mere tale om misinformation, og der mangler kort og godt redelighed i det. Man skal være ekstremt påpasselig med sådan noget.

Ment som satire

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med Anders Morgenthaler. Han forklarer, at han torsdag aften gav sig til at se på sit opslag med andre øjne.

- Opslaget var ment som satire i forbindelse med den her ting, der kører på de sociale medier for tiden. Jeg har sat mig ned og kigget på billederne, og jeg kan jo se, at de slet ikke hænger sammen. Billederne er fra NASA, og der, hvor de falder til jorden, er jo, fordi billederne er taget med langt flere års mellemrum.

Den 46-årige komiker kan godt se problemet i, at han deler satire om klimaproblemer, når han samtidig er en kendt klimadebattør.

- At du ringer til mig og konfronterer mig med det her, får mig selvfølgelig til at tænke over min rolle. Jeg havde ikke tænkt så meget over det, da jeg lavede opslaget, men bare ment det som satire, og så er det jo også ment som et symbol på klimaforandringerne. Meget af isen er smeltet de seneste 40 år. Jeg vil fortsætte med at lægge satire op, men jeg vil tænke over, om det er tydeligt nok, at det netop er satire.

- Der skal være balance mellem de to roller, understreger han over for Ekstra Bladet.

Anders Morgenthaler uddyber afslutningsvis, at han vil rette sit opslag.

- Jeg skulle have skrevet, at det skulle forstås som satire, men det er jo lidt ligesom en komiker, der forklarer sine egne jokes. Men jeg vil gå ind og rette i opslaget, så det fremgår mere tydeligt.

Efterfølgende er opslaget blevet rettet på Instagram.

