Komité blåstempler kolesterolmiddel til PFOS-forgiftede borgere

Der er godt nyt for borgere i Korsør, der er blevet forgiftet med stoffet PFOS ved at have spist kalvekød fra den lokale kogræsserforening.

Videnskabsetisk Komité i Region Sjælland har givet grønt lys til et forskningsforsøg med en del af de 187 borgere, der uforvarende har indtaget stoffet.

Forsøget går ud på at give PFOS-ramte borgere i Korsør præparatet colestyramin.

Det er et velkendt og velafprøvet middel mod for højt kolesteroltal.

Læger på Holbæk Sygehus, der står for projektet, mener, at præparatet muligvis også kan øge udskillelsen af PFOS fra kroppen.

De har derfor ansøgt Den Videnskabsetiske Komité om at indlede et forsøg.

- Det er en hjørnesten og et meget stort skridt, vi er kommet videre.

- Det betyder, at vi har en godkendelse af, at projektet er etisk forsvarligt at gennemføre, siger forskningsansvarlig overlæge Morten Lindhardt, Holbæk Sygehus.

En stor del af de 187 borgere har fået konstateret høje værdier af PFOS i blodet.

Det kræftfremkaldende stof er optaget i kroppen gennem kødet fra kalvene, som i årevis har græsset på en mark.

PFOS blev tidligere brugt i brandslukningsskum, og det var fra brandskolen sivet videre til marken, hvor køerne græssede.

Forsøget med det kolesterolsænkende middel kommer ikke til at omfatte gravide kvinder og børn.

- Det er grupper, som vi anser for mere skrøbelige, og eftersom midlet ikke har en dokumenteret virkning, bliver de ikke en del af forsøget, siger Morten Lindhardt.

Endnu mangler den endelige tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen samt fra en såkaldt GCP-gruppe, som skal sikre, at forsøget er i overensstemmelse med god klinisk praksis.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi nok skal få de sidste godkendelser på plads. Det er mere, hvor hurtigt det kommer til at gå, siger Morten Lindhardt.

Han håber at kunne indlede forsøget til oktober. Hvis alt går som planlagt, vil man kunne være klar med de første resultater i sommeren 2022.

En kortlægning fra Danske Regioner viser, at det ikke kun er i Korsør, der er konstateret PFOS.

Regionernes kortlægning viser, at 145 lokaliteter landet over skal undersøges nærmere.