Kommende studenter varsler vild fest: - Vi skal lave kaos

Budskabet fra Folkhälsomyndigheten er meget klart.

Den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen fraråder kommende studenter at feste til sommer, som det ellers er traditionen, når eksamen er overstået.

Selv om restriktionerne ikke er helt så stramme, som tilfældet er i Danmark, er beskeden ikke at tage fejl af. Der skal holdes afstand og store forsamlinger skal ikke finde sted.

Men i Helsingborg har flere elever på 3.g-årgangene ikke tænkt sig at følge den protokol.

De har i stedet opfordret medstuderende på tværs af byen til at skabe en stor fest, når huen er i hus. Det skriver flere svenske medier, heriblandt Aftonbladet.

På de sociale medier florerer lige nu en besked, der har til formål at piske en feststemning op blandt de unge.

'Alle os, som går i 3.g, fortjener den fedeste studenterfest, og vi skal tage hånd om det selv'.

'Ingen fucking studenterfest skal blive aflyst i Helsingborg. Lad os fucke denne by. Vi skal lave kaos og have den fedeste studenterfest, Helsingborg har set'.

Det er sætningerne, som angiveligt spredes med høj hast i lokalområdet. Og de har også nået politkerne. Det bekræfter Maria Winberg Nordström, der repræsenterer partiet Liberalerna.

- Jeg forstår, at ungdommen er skuffede, men vi har ældre, som dør, og har fra kommunens side besluttet at aflyse studentetfesterne for at mindske smittespredningen, siger Nordström ifølge Aftonbladet.

I Danmark har konsekvenserne af coronavirus ført til markante ændringer for afviklingen af studentereksamen.

Eleverne i 3.g skal op til tre eksamener, hvor de under normale omstændigheder skulle have været op til syv eller otte.