Kommer du ind? 84.000 får svar i nat

Hvis du fejrer lillefredag eller holder dig vågen på anden vis, kan det være værd at tjekke telefonen, når klokken slår midnat.

I hvert fald hvis du har søgt om optagelse på en videregående uddannelse.

Fredag klokken 00.01 får mere end 84.000 ansøgere nemlig svar på deres ansøgninger - både hvis man har søgt ind via kvote 1 og 2.

Nærmere bestemt har 84.073 forsøgt at få en plads på den videregående skolebænk, hvilket er en stigning i forhold til det rekordlave antal sidste år.

Dog er der ikke plads til alle, og det kan derfor også være en skuffende melding, der tikker ind, når det bliver fredag.

Skuffer 22.691

Torsdag blev antallet af optagne studerende offentliggjort.

Men det er ikke ligefrem braget ind med studenter og studiner.

Der er nemlig i år kun optaget 61.382 personer, hvilket er en stigning på to procent i forhold til sidste år, men stadig det næstlaveste optag i ti år.

Og det betyder altså, at 22.291 ud af de 84.073 håbefulde ansøgere har fået afslag.

Positiv minister

Alligevel glæder det uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M), at tallet er højere end i 2022.

- Præcis hvad det er for en tendens, der slår igennem, tror jeg helt ærligt, at det er for tidligt at sige. Vi ved, at corona har sat sig i en ændret adfærd. Om den er varig eller momentan tror jeg, er for tidligt at sige noget om endnu.

- Jeg glæder mig over, at der er flere end sidste år, som optages på en videregående uddannelse, siger ministeren til Ritzau.

'Velfærdskatastrofe'

Det er dog ikke alle, der deler ministerens begejstring.

Både lærerne, pædagogerne og socialrådgiverne ser det lave optag som en decideret katastrofe.

'Det er meget bekymrende for folkeskolen. De sidste 10 år er optaget faldet med 25 procent, og knap hver femte underviser i folkeskolen er i dag ikke uddannet lærer. Det er et dybt alvorligt problem, og det ærgrer mig meget, at vi nu igen ser, at der bliver færre lærerstuderende,' udtaler Gordon Ørskov Madsen, formand for Dansk Lærerforening (DLF), i en pressemeddelelse.

'Vi står overfor en decideret velfærdskatastrofe, og den løser ikke sig selv. Det skal blive mere attraktivt at blive og være pædagog, så vi kan sikre pædagoger nok til børnene de kommende år', lyder det fra BUPL-formanden Elisa Rimpler, der repræsenterer landets pædagoger.

Udmeldingen er en reaktion på, at der er 5 procent færre end sidste år, der er kommet ind på pædagoguddannelserne.

På læreruddannelsen er der ligeledes færre, der er optaget, og antallet af nye lærerstuderende er faldet med 25 procent på ti år.

Både pædagog- og socialrådgiver-uddannelsen er steget med et procent i forhold til 2022, men ligger fortsat på et lavt niveau.