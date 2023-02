Kommer med opråb: Der er noget helt galt

Tidligere direktør for Socialstyrelsen Knud Aarup kritiserer, at Hjortholm Kostskole har blandet mange målgrupper

Pigerne på Hjortholm: Sagen om to selvmord på et opholdssted får flere til at frygte, at institutionerne alt for ofte drives til at optage og fastholde børn, som de ikke har de fornødne kompetencer til at hjælpe – og at kommunernes tilsyn er for ringe

Der er brug for en grundig diskussion om, hvorvidt systemet omkring sociale tilbud for anbragte børn og unge fungerer godt nok.

Sådan lyder det nu fra interesseorganisationen De Anbragtes Vilkår, efter Ekstra Bladet mandag kunne fortælle historien om, at to psykisk sårbare teenagepiger i november begik selvmord på opholdsstedet Hjortholm Kostskole.

- Så længe de her ekstremt kritiske sager bliver ved med at pible op til overfladen på danske døgninstitutioner og opholdssteder, hvor den ene er værre end den anden, er der ganske enkelt noget helt galt med den måde, systemet rundt om tilbuddene er skruet sammen på, siger David Pedersen, formand for De Anbragtes Vilkår.

Han bakkes op af tidligere direktør i Socialstyrelsen Knud Aarup, der er en lang årrække har beskæftiget sig med det sociale område.

David Pedersen er formand foreningen De Anbragtes Vilkår, som bl.a. besøger døgntilbud og de anbragte børn, der bor der. Foreningen har 60 tidligere anbragte unge som frivillige og møder årligt 300-400 nuværende og tidligere anbragte. Foto: De Anbragtes Vilkår

Vagt i gevær

De to piger - Ayda fra Høje-Taastrup og Zoubida fra Odense - var begge 15 år og havde været anbragt på Hjortholm Kostskole i henholdsvis 14 og 16 måneder, da de i november 2022 begik selvmord med halvanden uges mellemrum.

Begge piger havde under deres anbringelse på skolen udvist selvskadende adfærd og udviklet et omfattende hashmisbrug.

Pigerne havde også over for skolens ansatte udvist tegn på psykiske lidelser og højlydt givet udtryk for tanker om selvmord.

Begge pigers forældre havde også gentagne gange udtrykt bekymring for deres døtres velbefindende over for de ansvarlige kommuner.

En psykologisk undersøgelse fra Aydas hjemkommune vurderede sågar, at hun ikke var 'velplaceret' på skolen.

Zoubida (tv.) og Ayda (th.) begik i november begge selvmord på Hjortholm Kostskole. Ifølge deres pårørende og papirer, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, fik de det begge tiltagende værre under deres anbringelse på skolen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/privatfotos

Ikke overrasket

Alligevel er der intet i de to pigers sagsakter, som Ekstra Bladet har gennemgået, der tyder på, at hverken kommunerne eller Hjortholm Kostskole på noget tidspunkt overvejede at afbryde deres anbringelse for i stedet at finde et andet, mere passende tilbud.

Knud Aarup, tidligere direktør i Socialstyrelsen, ryster især på hovedet over, at ingen skred til handling, når man vurderede, at stedet ikke passede til Ayda.

- Den kedelige forklaring er, at børnene også er en indtægtskilde for institutionen og dermed en opretholdelse af det arbejde, man har. Jeg siger ikke, at det er det, der er foregået her, men jeg kunne på baggrund af det, jeg har set andre steder, godt have en mistanke om, at trægheden med at sige farvel til en anbragt kan have med det at gøre, siger han.

'En dødskamp, hvor børnene taber'

Hos De Anbragtes Vilkår mener man generelt, at de nuværende rammer for opholdsstederne i stigende grad presser dem ud i ’en dødskamp, hvor børnene bliver taberne’.

- For som området er skruet sammen, vil nogle institutioner forsat have et for stort økonomisk incitament til at optage alt for brede målgrupper, i takt med at stadigt færre anbringes på døgntilbud. Simpelthen for at institutionerne kan overleve.

- I dag er rammerne rundt om opholdsstederne og døgninstitutionerne skruet sådan sammen, at de udvikler sig til at være sig selv nærmest i ressourcer, mandskab og faglighed, og designet af organisationsstrukturerne har ikke udviklet sig i en menneskealder, siger formand David Pedersen.

Ude af øje, ude af sind

Det er dog ikke kun systemet omkring døgntilbuddene, der udgør et problem. Ifølge Knud Aarup kunne tilsynene med de enkelte børn også godt trænge til et gedigent eftersyn.

- Det er, som om når først et barn eller en ung er anbragt, så er der stadigvæk en reaktion i myndighedssystemet, hvor man siger: ’Pyha, det var sørme svært at finde en institution, men nu er barnet anbragt.’ Og så får det lidt, hvis jeg skal være rigtig grov, karakter ’ude af øje, ude af sind’, siger han.

Ifølge Knud Aarup ses det nemlig alt for ofte, at de anbringende kommuner, der har ansvaret for at føre tilsyn med den anbragte, har været for dårlige til at have fingeren på pulsen i forhold til, hvor godt eller dårligt barnet trives.

- Når vi så efterfølgende ser de her sager, så kan man næsten altid konstatere, at det personrettede tilsyn ikke fungerede godt. At man ikke fik talt med det enkelte barn på en ordentlig måde, som kunne have gjort, at man havde grebet ind tidligere. Jeg synes faktisk, at vi har et fundamentalt problem her, siger han.

Tahirs datter Ayda tog sit eget liv, da hun var anbragt på Hjortholm Kostskole, som er en skole for udsatte børn og unge

Afviser interview

Ekstra Bladet har igennem længere tid uden held forsøgt at få Hjortholm Kostskoles forstander, Michella Rasmussen, til at stille op til et interview.

Vi har også stillet en lang række konkrete spørgsmål til forstanderen, som forbliver ubesvarede.

Forelagt kritikken fra Knud Aarup oplyser hun dog i en generel udtalelse, at Hjortholm ikke har noget 'ønske om eller behov for at påbegynde eller forlænge anbringelser, der ikke tjener den anbragtes bedste.'

Ekstra Bladet bringer kun fornavne på pigerne af hensyn til øvrige efterladte og på grund af sagens karakter. Ekstra Bladet er bekendt med alle medvirkendes fulde identitet.

