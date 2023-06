Kommer med teori: Rumfartøj faldt fire kilometer og bragede ind i månen

Efter at have været i kredsløb om månen i omkring fire måneder, forsøgte 'Hakuto-R' at lande på den i slutningen af april

Det fejlede totalt, da et japansk selskab i slutningen af april forsøgte at lande et rumfartøj på månen.

Og nu kommer de med et bud på, nøjagtig hvad der fik rumfartøjet til at dykke over fire kilometer, før det bragede ind i månen.

Styrtet skyldtes formentlig en softwarefejl og forkert måling af fartøjets højde, lyder det således fra Ispace, selskabet bag.

Det skriver CNN.

'Ud fra data kan vi aflæse, at fartøjet var på vej til landingsstedet. Pludselig skød den målte højde i vejret, da fartøjet passerede over en cirka tre kilometer høj klippe,' skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Mistede kontakten

Rumfartøjet, der havde navnet 'Hakuto-R', skulle være landet på månen klokken 18.40 tirsdag 25. april.

Det så i første omgang ud til, at det ville lykkes; på en animeret visning af landingen så rumfartøjet ud til at lande på månen, og i kontrolrummet på Jorden var der umiddelbart ingen panik.

Men efter flere minutter uden signaler fra rumfartøjet begyndte uvisheden at sprede sig, og Ispace meddelte, at man havde mistet kontakten til fartøjet.

- Når du mister forbindelsen til en rumsonde, tyder det på, at landingen ikke er forløbet som planlagt, og at rumsonden formentlig er styrtet eller i hvert fald landet på en sådan måde, at den ikke kan etablere kontakt, sagde Michael Linden-Vørnle, som er astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space, til Ritzau.

Rumsonden blev sendt mod månen i december og var derefter i kredsløb omkring den, inden den 25. april begyndte at bevæge sig mod overfladen.

Ispace forsøgte med månelandingen at blive det første privatejede selskab til at lande et rumfartøj på månen.