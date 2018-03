Kommission fik aldrig adgang til politi-ledelses mails i Tibet-sag: Beskeder blev slettet

Slettede politimails har hindret en fuld opklaring af Tibetsagen, siger en landsdommer ifølge DR-programmet Orientering.

Landsdommer Tuk Bagger var formand for Tibetkommissionen, som blev sat til at undersøge, hvorfor politiet krænkede folks ytringsfrihed under kinesiske besøg.

Demonstranter blev for eksempel forhindret i at vifte med Tibet-flag under præsident Hu Jintaos statsbesøg i Danmark i 2012.

Imidlertid fik kommissionen aldrig adgang til den øverste ledelses e-mails, oplyser P1 Orientering mandag på baggrund af en aktindsigt. Korrespondancen var simpelthen slettet.

Det skyldes, at politiets it-systemer kun gemmer slettede mails i 30 dage. Når personer forlader deres stillinger, forsvinder beskederne også. Der findes ingen backup.

- Det er et problem, man må forholde sig til, siger landsdommer Tuk Bagger til P1 Orientering.

- Hvis man ønsker, at en kommission skal undersøge, hvad der er foregået, så er det jo et reelt problem, at man bliver afskåret fra at undersøge tingene til bunds, siger hun.