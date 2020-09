Kommission for elbiler opgiver samlet mål

Elbilkommissionen skal nu arbejde videre med at finde et nyt oplæg til en afgift for elbiler

Det blev heller ikke i dag, at bilejerne fik klarhed over, hvordan et fremtidigt afgiftssystem for elbiler skal skrues sammen.

Kommissionen for grøn omstilling af personbiler anført af formand Anders Eldrup meddeler således, at det ikke er lykkedes at finde et oplæg til en fremtidig afgift.

'Kommissionens arbejde viser, at det ikke er muligt at opfylde alle disse hensyn på samme tid, og at der derfor er brug for balancerede løsninger, hvor forskellige hensyn afvejes i forhold til hinanden,' lyder det i en pressemeddelelse i forbindelse med et pressemøde mandag.

Samtidig slår kommissionen fast, at det ikke er muligt at forbyde salg af nye konventionelle biler fra 2030.

Kommissionen skulle komme med et oplæg ud fra fem primære hensyn:

* Ønsket om en øget udbredelse af nul- og lavemissionsbiler.

* Ønsket om en betydelig CO2-reduktion.

* Ønsket om at begrænse de øvrige samfundsøkonomiske omkostninger ved omlægningen.

* Ønsket om at fastholde den nuværende fordelingsprofil i beskatningen.

Men det er altså ikke muligt at få alle parametre til at spille sammen. I stedet vil kommissionen nu arbejde videre på en ny rapport, som skal være færdig ved årsskiftet.

Kommissionen blev nedsat af regeringen i februar sidste år. Ud over den tidligere DONG-direktør Anders Eldrup består kommissionen af:

* Brita Bye, Statistisk sentralbyrå

* Otto Anker Nielsen, DTU

* Ninette Pilegaard, DTU

* Mogens Fosgerau, Københavns Universitet

* Tejs Vegge, DTU

