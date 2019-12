Kommission: Lærere skal inddrages i planlægning af arbejdstid

Lærerkommissionen kom mandag med sit bidrag til, hvordan lærerne og kommunerne kan komme tættere på en aftale, der kan erstatte det lovindgreb, som i 2013 afsluttede lærerkonflikten.

Den helt store knast er fortsat lærernes arbejdstid - mere specifikt, hvor meget af den de kan bruge på forberedelse, udvikling og evaluering, og hvor meget de skal undervise.

Her kom kommissionen med to særlige forslag til vejen frem.

Dels et mere forpligtende samarbejde mellem lærere og skoleledelser, herunder særligt en større inddragelse af lærerne i dispositionen af deres arbejdstid.

Dels at parterne aftaler en "mere direkte juridisk beskyttelse mod vilkårlighed og pres på forberedelse og videreudvikling af undervisningen uden at forhåndsbinde skoleledelsens prioritering af ressourcer".

Ikke en løsning

Ved præsentationen af anbefalingerne gentog kommissionens formand, Per B. Christensen, at det ikke var en 'fiks og færdig' løsning på alle områdets problemer.

Han gjorde det også klart, at kommissionen har nedfældet "en klar markering af, at hensynet til skolen som arbejdsplads går foran hensynet til den enkelte medarbejder".

Kommunerne og lærerne har ved to overenskomster forsøgt at få reddet trådene ud og finde et løsning. Uden held.

- Vi var tvunget til at komme med nye idéer selv, sagde Per B. Christensen.

Lokale aftaler

Kommissionen er blandt andet dykket ned i, hvordan det går i de mange kommuner, hvor der er indgået en lokal aftale. Her er der nogle gange aftalt meget detaljeret, andre gange mere overordnet.

Men kommissionens arbejde peger på, at de steder, der har en lokalaftale, oplever bedre arbejdsmiljø og højere afgangskarakterer. Jo flere detaljer i aftalen, desto bedre arbejdsmiljø. Og jo længere aftalen har været på plads, desto højere karakterer.

Derfor lagde Per B. Christensen også vægt på, at konflikten i sig selv kan være skadelig.

- Det at have en aftale - om den så er lokal - har en betydning.

Nye forhandlinger

Kommissionens anbefalinger bliver startskuddet til nye forhandlinger mellem lærerne og kommunerne.

Hvis det ikke sker, vil spørgsmålet om en ny arbejdstidsaftale blive sendt videre til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2021.

Kommissionens arbejde blev rost af både lærerformanden Anders Bondo Christensen og formanden for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard (S).

Sidstnævnte ville dog ikke love for meget i forhold til en aftale mellem lærerne og kommunerne.

- Det bliver ikke nogen nem opgave, selv om der er lavet et godt stykke arbejde. Der er noget, der er rigtig godt, og vi kan se os selv i. Men der er også noget, der kommer til at kræve noget diskussion, sagde han.