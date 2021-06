Kommission: Luk Jomfru Ane Gade

Barerne i den populære festgade Jomfru Ane Gade i Aalborg bør blive lukket fra torsdag og to uger frem for at bremse smitten i byen.

Sådan lyder en indstilling fra Epidemikommissionen, der rådgiver regeringen om coronahåndtering. Det skal senere onsdag skal behandles af Epidemiudvalget i Folketinget, som skal tage den endelige beslutning.

Det skriver Politiken, der har set indstillingen.

Årsagen er, at dele af det centrale Aalborg har været ramt af smitte blandt unge på det seneste, og at en stor del af de smittede har været i Jomfru Ane Gade.

- Der er således tale om en særlig situation i Aalborg, hvor der dels er en stor koncentration af smitte, der formodes at være relateret til Jomfru Ane Gade, og dels at værtshuse og barer i kommunen ligger tæt og koncentreret netop i denne gade, skriver Epidemikommissionen i sin indstilling ifølge Politiken.

Opfordringen fra kommissionen kommer efter en henvendelse fra Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), der har villet lukket festgaden, der har omkring 20 barer.

I øjeblikket er de to sogne i Aalborg - Budolfi og Vor Frelsers - ramt af en delvis nedlukning. Det gælder blandt andet skoler og ungdomsuddannelser, men barer og restauranter er ikke omfattet.

I de to sogne og sognene Vor Frue og Skr. Markus var der samlet i perioden 15. - 22. maj 148 smittetilfælde. 86 af de smittede havde været i Jomfru Ane Gade. Det har Styrelsen for Patientsikkerhed oplyst.

Epidemikommissionen er nedsat af sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Den består af en lang række chefer og direktør fra ministerier, styrelser, politi, kommuner og regioner.

Blandt de 11 medlemmer er blandt andre Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, og Henrik Ullum, der er direktør for Statens Serum Institut, samt rigspolitichef Thorkild Fogde.