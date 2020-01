Kommission savner mere gennemsigtighed i partistøtte

Partistøtteloven siger, at partier og politikere skal offentliggøre identiteten på donorer, som giver mere end 20.000 kroner i støtte.

Dog kan offentligheden ikke få indsigt i, præcis hvor mange penge de store donorer giver til de politiske partier.

De regler bør dog ændres, mener Demokratikommissionen, som kommer med en rapport med anbefalinger til at styrke det danske demokrati.

- Når bidraget kommer over beløbsgrænsen, mener vi, at det giver god mening, at der åbenhed omkring, hvor meget man har støttet partiet med, siger Chris Preuss, som er formand Dansk Ungdoms Fællesråd, der har taget initiativ til at nedsætte Demokratikommissionen

- Det siger noget om, i hvor høj grad man sympatiserer med partiets politik, siger han.

Demokratikommissionen mener også, at der skal være krav om, at foreninger, som bruger mere end halvdelen af deres omsætning på partistøtte, skal offentliggøre deres medlemslister.

Med støtteklubberne er det nemlig muligt at hemmeligholde bidragyderne i foreningerne.

- Det skal være større gennemsigtighed, så man har en garanti for, at man ikke igennem klubber kan støtte et politisk parti, uden at man står på mål for det, siger Chris Preuss.

- Det er for at sikre sig, at alle større donationer kommer frem i lyset og kan blive diskuterer bredt.

Medlemmerne af Demokratikomissionen består blandt andet af en række toppolitikere, mediefolk og forskere. Formand for kommissionen er Lisbeth Knudsen, som er chefredaktør for Altinget og Mandag Morgen.

Ud over at anbefale mere åbenhed omkring donationer, foreslår kommissionen også, at statens partistøtte bliver omlagt, så den gives på baggrund af antallet af partimedlemmer. I dag bliver støtten givet på baggrund af stemmer.

Det skal styrke partiernes incitament til at fremme det lokale politiske arbejde i de perioder, hvor der ikke er valgkamp.

- Når det er stemmer, der afgør, hvordan partierne i store træk bliver finansieret, så bliver det også stemmerne man jagter, siger Chris Preuss.

- Men det demokratiske element mellem valgene, hvor man står på gader og stræder og snakker om politik, er også relevant, og derfor synes vi, at der skal være et incitament til, at partierne prioriterer at få flere medlemmer.

I 2019 var partistøttesatsen 33 kroner per stemme.

Partistøtten gives i kalenderåret efter det kalenderår, hvor folketingsvalget blev afholdt, og til og med det kalenderår hvor næste folketingsvalg afholdes