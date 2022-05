Kommunal brand-brøler: Ældre smidt ud

Livets efterår skulle tilbringes i Helsingørs centrum og med udsigt til Kronborg, billig husleje, et stærkt fællesskab og et stenkast fra byens aktivitetscenter.

Det var håbet for beboerne i de 29 ældreboliger på Hamlet i Helsingør, da kommunen henviste dem til drømmeboligen.

Altså indtil kommunen fandt ud af, at det i over 30 år slet ikke har været tilladt at bruge bygningen som ældreboliger.

Bygningens brandgodkendelse fra 1989 gjaldt nemlig kun hoteller, som bygningen har været brugt til i sin tid, og altså ikke ældreboliger, hvor beboerne kan have svært ved at evakuere sig selv i tilfælde af brand. Men det havde kommunen overset.

Så nu skal de gamle ud, fordi kommunen har sovet i timen.

Annelise Arvesen på 90 frygter for sit liv, fordi hun skal flytte fra sin ældrebolig. Foto: Linda Johansen

- Det vil ødelægge hele mit liv

Beboerne, Ekstra Bladet har talt med, føler sig overhørt i processen. De frygter, at de ikke vil overleve flytningen, og de er frustrerede over at blive smidt ud, når nu det var kommunen selv, der oprindeligt henviste dem til boligerne midt i byen.

90-årige Annelise Arvesen frygter, at flytningen vil få store konsekvenser, fordi hun vil miste muligheden for at komme i det lokale aktivitetscenter

- Det vil ødelægge hele mit liv. Jeg kommer hernede i aktivitetscentret fem gange om ugen. Hvordan skal jeg bære mig ad med det nu? Jeg kan tage flextrafik, men det kan min økonomi ikke klare, siger Annelise Haugesen.

- Hvis jeg skal ud og bo i langtbortistan, så går jeg til. Jeg har haft depressionsperioder før, så jeg risikerer at få det igen. Jeg kunne lige så godt have hoppet i Øresund, siger Annelise Arvesen.

Kan du forstå, at kommunen er bekymret for brandsikkerheden og derfor gerne vil have jer ud?

- Ja, det kan jeg da godt forstå, men så kan de da bare gøre noget ved det. Hvorfor skal det gå ud over os?, spørger Annelise Arvesen.

76-årige Svend Methling er beboer på Hamlet. Han er vred over kommunens håndtering af sagen. Foto: Linda Johansen

Løber fra ansvaret

Også 76-årige Svend Methling frygter, at han ikke ville kunne overleve en flytning. Han har selv brugt over 80.000 kroner af egen lomme på at installere sig med diverse motionsredskaber i håbet om at kunne genvinde sin mobilitet på Hamlet.

Men han føler sig svigtet af kommunen, der ikke har godkendt den nødvendige hjælp, og han er vred over, at kommunens fejl i visitationen nu skal gå ud over de ældre.

- Kommunen løber fra deres ansvar. Det skriger til himlen, at de ikke engang kan finde ud af at hjælpe os med at komme ud på en ordentlig måde, og at de oven i købet fejlvisiterer os og derefter smider os ud. Jeg synes, at det er så forkasteligt, siger Svend Methling.

Fra en tragedie til en anden. De ældre på Hamlet må snart vinke farvel til byens bedste udsigt. Foto: Linda Johansen

Er ikke blevet hørt

Beboerne på Hamlet har i marts løbende fået tilsendt orienteringsbreve om den politiske beslutningsproces, indtil det i Byrådet 28. marts blev endeligt besluttet, at de ældre skulle ud af deres boliger permanent.

Kommunens alternativ var at renovere bygningen for 60 millioner kroner, hvilket ville betyde væsentlige stigninger i huslejen og kræve en midlertidig genhusning. Derfor valgte kommunen den permanente løsning.

Men kommunen har ikke inddraget beboernes bekymringer i sagsbehandlingen, og det frustrerer 72-årige Gerner Carlsson.

- Sagen er blevet hastebehandlet. Vi har ikke haft nogen mulighed for at nå at sætte os ind i sagen. Og det er blevet vedtaget i byrådet, uden at vi her på Hamlet er blevet partshørt, hvilket vi skal ifølge forvaltningsloven, siger Gerner Carlsson, der ligesom flere af de andre beboere nu nægter at forlade stedet uden kamp.

- Hele måden, som Helsingør Kommunen har grebet sagen an på, har gjort mig harm. Så nu vil jeg ikke gå frivilligt. Jeg kan godt være en lille stædig rad, siger han.

72-årige Gerner Carlsson nægter at flytte frivilligt. Foto: Linda Johansen

Brandvagt i døgndrift

Hvis ikke beboerne vil flytte frivilligt, skal deres lejekontrakt ophæves, og det kan potentielt ende med en retssag. Kommunen har imidlertid indsat en brandvagt på stedet i døgndrift, der koster kommunen 260.000 kroner om måneden.

Samtidig skal kommunen finde nye hjem til beboerne, hvilket i januar var estimeret til at tage et år, eftersom Helsingør Kommune kun råder over 279 ældreboliger. Kommunen har oplyst til Ekstra Bladet, at man arbejder så hurtigt, man kan, og at kommunen nu forventer at kunne komme i mål på under et år.