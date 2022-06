Kommunal brøler: Kan ende med konkurs

12 lokale erhvervsdrivende risikerer store økonomiske tab og endda konkurs, alt sammen på grund af en kommunal brøler.

Kun en uge før start meddelte Odsherred Kommune nemlig, at Strandlyst Streetfood måtte lukke og slukke - med store tilhørende økonomiske tab. Det skyldes, at kommunen ikke kom i gang med sagsbehandlingen til tiden.

Kommunaldirektør Claus Steen Madsen kalder det 'meget en mærkelig sag' og fortæller til Ekstra Bladet, at han vil undersøge, hvordan det er gået så galt.

Raser

Absurd, idiotisk og bureaukratisk.

Det er nogle af de ord, der går igen på Facebook, hvor indbyggere i Odsherred Kommune raser over kommunens beslutning om at lukke Strandlyst Streetfood i et opslag delt næsten 5000 gange.

Forberedelserne til det seks uger lange arrangement har været i gang i næsten et år.

- Vi var stensikre på, at vi kunne holde åbent igen i år uden problemer. Kommunen har selv løbende bedt om tidsplaner og forklaret, hvordan der skal opstilles skilte i området og involveret mig i møder, hvor de var positive over for arrangementet, siger Tonny Lynge, der står bag den lokale succes.

Reklamerede selv for projektet

Strandlyst Street Food blev afholdt første gang sidste år på Tonny Lynges egen grund og blev en bragende succes i sommerhusområdet i alle seks åbne uger.

Derfor planlagde indehaver Tonny at gentage successen igen i år. Han sendte ansøgningen allerede i februar og gik i gang med at planlægge festivalens åbning 24. juli og seks uger frem.

I et nu slettet Facebook-opslag reklamerede Odsherred Kommune i weekenden selv med Tonnys Streetfoodprojekt. Altså tre dage efter, kommunen selv havde meddelt, at de ikke kunne give byggetilladelse alligevel.

- Det er så dumt, at det er komisk, siger Tonny Lynge.

'Vi er ikke stolte af forløbet'

Det burde have taget dem få dage at give Strandlyst Street Food besked om afgørelsen, indrømmer kommunen selv i et opslag på Facebook.

'Men det får vi ikke gjort', erkender de.

- Det er sket en fejl, og det er ikke tilfredsstillende, at de ender i den situation. Vi kommunikerer ikke klart og giver svar for sent, siger kommunaldirektør i Odsherred Kommune Claus Steen Madsen til Ekstra Bladet.

- Vi kigger selvfølgelig på, om der er erstatningspligt for tabt omsætning, men det er en lang og kompliceret proces.

Efter den voldsomme kritik har Odsherred Kommune tilladt Strandlyst Streetfood at holde åbent i sammenlagt otte dage på den oprindelige adresse, og efterfølgende åbne på en anden placering i området, hvor kommunen vil flytte de mange madboder for egen regning.

Strandlyst Streetfood mister dog 10 dage ud af de planlagte seks uger og går samtidig fra 300 til 75 parkeringspladser.

- Jeg håber virkelig ikke, det ender med konkurs for mig eller restauratørerne, men vi kommer nok til at tabe omkring 1,5 millioner i omsætning. Måske mere på grund af den manglende parkering, siger Tonny Lynge.