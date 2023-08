Kommunal HR-chef siger op efter seksuel krænkelse

HR-chef i Frederiksberg Kommune Birgitte Rømer har valgt at fratræde sin stilling.

Beslutningen sker, efter at en kollega har udsat hende for 'krænkelse af seksuel karakter'.

Det skriver hun i et opslag på LinkedIn ifølge Berlingske.

- Årsagen er, at jeg har været udsat for krænkelse af seksuel karakter – begået af en person jeg indgik i en magtrelation med – og som jeg fortsat ville skulle samarbejde med for at kunne varetage min stilling, skriver hun på LinkedIn ifølge Berlingske.

Beslutningen havde ifølge Birgitte Rømer været svær og længe undervejs, men også nødvendig for at tage 'medansvar for, at sådanne handlinger ikke forties, selv om det kan føles som det mest komfortable'.

- Men den (krænkelsen, red.) gjorde mig syg – og jeg kan hverken som privatperson eller som HR-chef fungere i en organisation, hvor en sådan handling tolereres og understøtter en uacceptabel kultur, skriver hun.

Frederiksberg Kommune undskylder i en udtalelse på sin hjemmeside og udtaler, at den tager sagen meget alvorligt.

- Frederiksberg Kommune tolererer ikke krænkende adfærd, og vi har en meget klar politik på området.

- I forhold til den konkrete sag, vores tidligere HR-chef nævner, modtog Frederiksberg Kommune dengang juridisk rådgivning hos Kommunernes Landsforening (KL) om håndteringen, står der i udtalelsen.

Kommunen skulle angiveligt være blevet bekendt med krænkelsessagen i efteråret 2022.

Birgitte Rømer skriver i sit LinkedIn-opslag, at krænkelsen er 'erkendt - og den er også undskyldt'.

Efter kritikken er det besluttet af Frederiksberg Kommune, at det skal vurderes, om den pågældende sag skulle have været håndteret anderledes.

Derudover at der skal iværksættes en ekstern undersøgelse af kulturen på Frederiksberg Rådhus.