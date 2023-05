Kommunal kæmpebrøler: Lækkede hemmelig adresse

Stevns Kommune har gjort sig skyldig i en bommert af dimensioner ved fejlagtigt at bryde en enlig mors navne- og adressebeskyttelse over for den far, hun og datteren prøver at skjule sig for. Det kniber dog med at nå til enighed om en løsning

'Det var lige nøjagtig det, der BARE ikke måtte ske.'

Det var den tanke, der straks ramte 41-årige Dorthe fra Stevns, da hun en aften i marts måned pludselig modtog en mail fra sin tiårige datters far.

Mailen, som Ekstra Bladet har set, havde ingen tekst, men havde blot et billede af datterens tandkort vedhæftet. Et tandkort, hvoraf hende og datterens helt nye og ellers hemmelige adresse tydeligt fremgik.

- Jeg gik fuldstændig i panik, og det eneste, jeg kunne tænke på, var, hvordan i alverden jeg nu skulle forklare min datter, at hun ikke havde noget at frygte, siger hun.

Dorthe er et opdigtet navn, da kvinden af hensyn til hendes og datterens sikkerhed har ønsket at medvirke anonymt. Ekstra Bladet er fuldt bekendt med hendes og datterens identitet.

Var lige flyttet

Tandkortet var ved en fejl blevet sendt fra den kommunale tandpleje til faren, og den instinktive panik i Dorthes krop kom sig af, at netop faren var den sidste, der måtte kende til lokationen på hende og datterens nye bopæl.

Familien har nemlig en lang historik, der ifølge Dorthe har gjort især datteren bange for faren, og som er endt i en fortsat igangværende forældremyndighedssag i Familieretshuset.

Af familiens papirer i både kommunen og Familieretshuset, som Ekstra Bladet ligeledes har set, fremgår det da også, at faren ikke må få Dorthe og datterens adresse oplyst.

- På det tidspunkt havde vi kun boet der halvanden måned, og hele sagen var grunden til, at vi overhovedet var flyttet i første omgang, siger hun.

- Jeg blev virkelig bange, og det samme gjorde min datter. Hun har måttet sove i min seng lige siden.

Lagde sig fladt ned

Faren sendte efterfølgende også billedet af tandkortet til datteren via det sociale medie Instagram, og hele miseren fik straks Dorthe til at henvende sig til de ansvarlige i Stevns Kommune, der hurtigt lagde sig fladt ned.

- Hele kommunen var på den anden ende, sagde de, og beskeden var, at der selvfølgelig skulle findes en løsning, siger Dorthe.

Kommunen foreslog indledningsvist, at Dorthe kunne få sat overvågning op på sin grund. Et forslag, hun dog slet ikke så som en løsning.

Dorthe og hendes tiårige datter havde med egne ord endelig fået ro på tilværelsen, da kommunen ved en fejl lækkede deres adresse. Foto: Per Rasmussen

- Et overvågningssystem vil udelukkende gøre, at jeg selv kan opdage det og kontakte politiet, hvis det bliver nødvendigt.

- Det står i min verden slet ikke på mål med, hvor bange vi er, siger hun.

- Hvad havde de tænkt sig?

Dorthe foreslog derfor selv kommunen, at der i stedet blev indgået en aftale om et alarmsystem hos et vagtfirma. Efter længere tids drøftelser via mail og telefon gik Stevns Kommune ifølge Dorthe til sidst med til at betale for et abonnement.

Dog kun for seks måneder med den begrundelse, at kommunen ikke kan hæfte for løbende udgifter.

- Så jeg spurgte dem, hvad de havde tænkt sig, at der skal ske efter de seks måneder. Det er jo ikke et problem, der bare forsvinder, når der er gået et halvt år.

- Jeg er kronisk smertepatient og på ressourceydelse og kan på ingen måde finde de penge, det koster at køre abonnementet videre i mit i forvejen stramme budget, og det skrev jeg også til dem i en mail, siger hun.

Har intet hørt

I den seneste mail mellem Dorthe og Stevns Kommune, som Ekstra Bladet har set, kvitterer en ansvarlig i kommunen for Dorthes svar og noterer, at man ikke vil foretage sig yderligere.

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet udtaler Ralf Klitgaard Jensen, der blandt andet er direktør for Børn & Læring i Stevns Kommune, at kommunen har 'rykket (Dorthe, red.) flere gange for at komme videre, men først hører fra hende igen via Ekstra Bladet'.

Det billede kan Dorthe dog ikke genkende.

Direktør for Børn & Læring i Stevns Kommune Ralf Klitgaard Jensen beklager sagen dybt. Foto: Stevns Kommune

- Jeg har intet hørt fra dem siden den sidste mail - hverken på mail eller via telefon, og jeg sidder simpelthen tilbage med følelsen af, at de har efterladt mig og min datter på perronen i en virkelig ubehagelig situation, de selv har sat os i, siger hun.

- Jeg har kæmpet hårdt for at få skabt et nyt og sikkert hjem til mig og min datter. Det har kommunen i mine øjne fuldstændig ødelagt, samtidig med at den så efterfølgende insisterer på at holde os i et fuldstændig altopslidende tovtrækkeri.

Kommune beklager dybt

I det skriftlige svar til Ekstra Bladet beklager den kommunale direktør Ralf Klitgaard Jensen generelt hele sagen:

'Stevns Kommune beklager dybt den fejl, der er sket i vores tandpleje. Der er tale om en fejl i anvendelsen af et it-system, og det er vi kede af,' lyder det.

'Vi bliver bekendt med hændelsen den 23. marts i år og indberetter fejlen dagen efter til Datatilsynet, hvor vi også kontakter politiet for at få deres vurdering af trusselsniveauet mod (Dorthe, red.) og hendes datter,' udtaler Ralf Klitgaard Jensen, der tilføjer, at politiets vurdering ikke var, at det var nødvendigt at træffe særlige foranstaltninger i forhold til familiens sikkerhed.

'Vi har drøftet forskellige muligheder i forhold til alarmsystem og kameraovervågning og havde opfattelsen af, at vi var enige om en løsning, som (Dorthe, red.) til sidst dog afviste,' udtaler direktøren med henvisning til kommunens tilbud om seks måneders alarm-abonnement.