Kommunaldirektør anklaget for krænkelser: Overfuset og bagtalt

Der er noget galt i den 'aller øverste del' af ledelsen i Norddjurs Kommune.

Her har kommunaldirektør Christian Bertelsen ifølge NorddjursLIV og TV2 Østjylland stået i spidsen for et til tider brutalt arbejdsmiljø i sit sekretariat i kommunen, der vidner om mobbe-lignende tendenser med offentlige overfusninger, rullen med øjnene og bagtalelser i dagligdagen.

Det viser en aktindsigt i en tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet, som begge medier har modtaget.

Sagen har ifølge NorddjursLIV allerede har fået borgmester Kasper Bjerregaard (V) til at indgå en aftale med et eksternt firma om at undersøge arbejdsmiljøet.

Aldrig hørt om det

Men historierne om de problematiske arbejdsforhold i sekretariatet er ikke kommet borgmesteren for øre før nu. Det fortæller både den nuværende og den tidligere borgmester, Jan Petersen (S), til TV 2 Østjylland.

- Det er nye oplysninger for mig, at der er nogen, der har følt sig krænket (...) Jeg har ikke selv oplevet nogen, som har fået skældud offentligt, siger den nuværende borgmester, Kasper Bjerregaard, til TV 2 Østjylland.

Til gengæld er sagen ikke ny for formanden i HK Østjylland, Hans-Henrik Hansen, der ifølge mediet har kendt til problemerne med arbejdsmiljøet i en længere periode.

Sagens hovedperson, kommunaldirektør Christian Bertelsen, ønsker ifølge mediet ikke at stille op til interview i sagen.

Ifølge NorddjursLIV er både kommunaldirektøren og borgmesteren for nylig rykket ud af deres vanlige kontorer i sekretariatet, men det har intet med sagen at gøre, lyder det fra borgmesteren.