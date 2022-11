Kommunalpolitiker skuffet over VM-arrangement på rådhuset: - Tonedøvt!

I går var der VM-fest i festsalen på Frederiksberg Rådhus, hvor 700 medarbejdere fik fri med løn til at se Danmarks kamp mod Tunesien.

Men det er ikke alle politikere på rådhuset, der støtter op om det initiativ.

Sabrina Louise Christiansen, der er kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten, kalder arrangementet 'slemt skuffende'.

'Jeg synes ganske enkelt, at dette arrangement grænser til at være tonedøvt', skriver hun i et opslag på Facebook.

Ingen fest i København eller Aarhus

Ekstra Bladet har været i kontakt med repræsentanter fra Aarhus Kommune og Københavns Kommune, der ikke har villet give medarbejderne fri til at se fodbold, samtidig med at de fik løn.

- Vi er til for borgerne. Derfor arrangerer vi heller ikke fodboldvisninger for medarbejdere i arbejdstiden, skrev en repræsentant fra Kultur- og fritidsforvaltningen i Københavns Kommune i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

På Frederiksberg forsvarede kommunaldirektør Stig Henneberg beslutningen med, at man 'vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor der en gang imellem er mulighed for at mødes med kollegerne om noget socialt'.

Sådan så invitationen, der er sendt til medarbejdere på Frederiksberg Rådhus, ud. Foto: Privatfoto

Så arrangementet skal ses som en slags frynsegode, og medarbejderne i Frederiksberg Kommune får ikke julegaver og skal selv betale for julefrokoster, tilføjede kommunaldirektøren.

Havde stemt imod

Egentlig har kommunalbestyrelsesmedlem Sabrina Louise Christiansen ikke noget imod, at man i Frederiksberg Kommune laver sociale tiltag for medarbejderne.

Men lige netop et arrangement i forbindelse med den meget omdiskuterede VM-slutrunde i Qatar er under al kritik, mener hun.

'Havde forvaltningen præsenteret dette arrangement for kommunalbestyrelsen, skal der heller ikke herske nogen tvivl om, at Enhedslisten havde stemt imod - og vi havde gerne gjort det 6.500 gange', skriver hun og henviser til, at mediet The Guardian har dokumenteret, at mindst 6.500 migrantarbejdere har mistet livet i forbindelse med opbygningen af de mange nye fodboldstadioner i ørkenstaten.

'Der findes en million måder, hvorpå vi kan styrke trivslen på arbejdspladsen i Frederiksberg Kommune. Men at bakke op om et arrangement som spilles på baner, der er malet røde i blodet af migrantarbejdere. Det kan og skal vi kunne gøre bedre som kommune.'

Pressechef på Frederiksberg Rådhus Martin Jensen oplyser til Ekstra Bladet, at rådhuset ikke afholder et lignende arrangement, når Danmark møder Australien på onsdag i næste uge.