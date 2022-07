Kommune advarer: Spis dem ikke!

Rudersdal Kommune fraråder at spise fisk fanget i Mølleåsystemet

Spis dem ikke!

Sådan lyder opfordringen fra Rudersdal Kommune, som fraråder at spise fisk fanget i Mølleåsystemet.

Advarslen kommer efter undersøgelser af vandet og analyse af fisk, som har vist et PFOS-indhold, der er over Fødevarestyrelsens aktionsgrænse.

Det oplyser Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Ingen begrænsninger for badning

Advarslen dækker over fisk fanget i Furesø, Vejlesø og den øvrige del af Mølleåsystemet.

Kommunen oplyser samtidig, at de fundne værdier ikke overskrider kriteriet for badevand. Derfor er der ikke sat begrænsninger for vandsport og badning i søerne.

Kommunen oplyser dog, at de udtager prøver på alle badevandsstationer for PFAS. Resultaterne af prøverne vil blive offentliggjort så snart, det er muligt, lyder det.