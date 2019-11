Kommune aflyser julefrokost for 4500 ansatte

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Der bliver hverken julefrokost eller julegaver til de 4500 ansatte i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Det har den øverste ledelse i forvaltningen besluttet, da der ganske enkelt er lavvande i pengekassen.

- Vores økonomiske situation er så ugunstig, at vi har truffet en beslutning om, at vi kun bruger penge på det absolut mest nødvendige. Vi har allerede et overforbrug, og det skal vi selv tjene ind igen næste år. Det er rigtigt ærgerligt, og jeg håber, at det kun bliver i år, siger administrerende direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen Gitte Østergaard ifølge Fyens.dk.

Forskelsbehandling

De 4500 ansatte må derfor selv punge ud, hvis de vil holde et personale-julearrangement. Samtidig kan de skimte til kommunens andre forvaltninger, der modtager tilskud til at holde fest. By- og Kulturforvaltningen har eksempelvis 200 kroner pr. medarbejder at arrangere julefrokost for.

Rådmanden i forvaltningen er stærkt utilfreds med beslutningen og foreslår derfor, at alle medarbejdere i kommunen får tildelt samme beløb til personalepleje.

- Jeg bryder mig ikke om, at man gør tingene forskelligt i de forskellige forvaltninger. Det er forkert, når man er ansat i en og samme kommune. Der skal være samme beløb til rådighed pr. medarbejdere, og så kan man jo selv beslutte, hvordan de bruges ude i forvaltningerne. Jeg er ligeglad med, om det er en jule- eller en sommerfest, men det skal være et beløb, som vi som politikere og ledelserne ikke kan spare på i et trange økonomiske tider, siger rådmanden for Ældre- Handicapforvaltningen, Søren Windell (K).

Rådmanden i forvaltningen, Søren Windell, vil have ændret reglerne, så alle forvaltninger får samme mulighed for at holde en julefrokost. Foto: Odense Kommune

Beslutningen er ifølge rådmanden mangel på anerkendelse af medarbejdernes indsats.

- Jeg forstår ikke, at vi ikke kan lave den her årlige påskønnelse og anerkendelse af vores medarbejdere. Det skal jo ikke være en stor julegave, men måske bare en lille æske chokolade eller andet.

- Vigtigst er kortet fra den nærmeste leder med en lille personlig hilsen. Her bliver der sat ord på noget af det, man har bemærket hos medarbejderen i løbet af året. Det varmer lidt, siger Søren Windell (K) ifølge Fyens.dk.

Der har indtil nu været afsat 900.000 kroner til den årlige julefrokost.