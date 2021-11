Kommune aflyser julefrokosten

Mange havde nok troet, håbet og ønsket, at denne jul ville være normal.

Ikke flere restriktioner, ingen frygt for smitte og god gammeldags julehygge.

Men desværre for medarbejdere i Svendborg Kommune, bliver det heller ikke virkeligheden i år. Julefrokosten er nemlig aflyst på grund af smittestigningen.

Det skriver Fyns Amts Avis.

De får dog stadig lov til at holde små julefrokoster på de forskellige afdelinger. Foto: Martin Lehmann

Der er tale om omkring 500 administrative medarbejdere, som havde glædet sig til endelig at spise julemad og drikke snaps med alle kollegaerne. Julefrokosten holdes normalt i rådhuskantinen, men er for andet år i træk aflyst.

Smertende hjerte

Det er heldigvis kun den store fælles julefrokost, som er aflyst, kan sekretariatschef i Svendborg Kommune, Kim Christoffersen, fortælle til Fyns Amts Avis.

- Det betyder ikke, at de enkelte afdelinger ikke kan få lov til at holde deres egne mindre julefrokoster. Det er bare den fælles del, som vi har besluttet, ikke bliver til noget, lyder det fra Kim Christoffersen.

Selvom afdelingerne får lov til at holde deres egne julefrokoster, er sekretariatschefen stadig ked af situationen.

- Det er med et smertende hjerte, at vi må gøre det, og jeg kan sagtens forstå personalet, at de er ærgerlige over, at det nu sker for andet år i træk.

Han forklarer til Fyns Amts Avis, at det handler om, at det ikke ser ud til, at smitten er på vej ned, og de ønsker ikke at risikere at stå med et arrangement, hvor der pludselig er 40 mennesker med corona.