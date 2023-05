Kommune afsætter 13 millioner til gokart-klub med 16 medlemmer

Et gokart-værksted til over 13 millioner kan få de unge mennesker på rette kurs, mener politikerne i Høje-Taastrup

Motorolie, lugten af brændt gummi og lidt over 13 millioner kroner fra skatteyderne. Det er ifølge Høje-Taastrup byråd, hvad der skal til for at få unge mennesker til at tage en ungdomsuddannelse.

Torsdag aften besluttede Høje-Taastrup byråd enstemmigt, at kommunens gokart-klub skulle renoveres. En gokart-klub, der på nuværende tidspunkt kun har 16 medlemmer.

I kommunen ligger i forvejen Racehall København, som er verdens største indendørs gokartbane, men politikerne mener altså ikke, at man kan få gokart nok.

Til renovationen blev der oprindeligt afsat den nette sum af seks millioner kroner i budgettet, men efter en revurdering havnede prisen pludselig et sted mellem 13 og 14 millioner.

Lav kassebeholdning

Af et referat fra byrådet fremgår det, at kommunens administration anbefalede en lukning af gokart-klubben, da den nye pris så dagens lys. I stedet forslog administrationen, at det oprindelig afsatte beløb skulle bruges til Trillingeklubben, som de vurderer er den af kommunens klubber, der er i værst stand.

'Det er administrationens vurdering, at med den nuværende lave kassebeholdning vil en sådan tillægsbevilling give for høje udgifter set i forhold til anvendelsen af tilbuddet,' står der.

Hvilket oversat til dansk betyder: Det koster for meget i forhold til udbyttet.

Gokart-klubben flyttede i midlertidige lokaler på Charlotteskolen, efter at det tidligere værksted skulle rives ned. Kurt Scheelsbeck forklarer, at det har medført det lave medlemstal. Foto: Kurt Meyer

Kommunens politikere vurderede dog sagen anderledes, og torsdag blev tillægsbevillingen godkendt af samtlige byrådsmedlemmer på trods af administrationens anbefaling.

- Det er en administrations opgave at sige til deres politikere: 'Kære venner, det her har i ikke budgetteret med i årets budgetaftale for 2023,' siger Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institution- og Skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men så er det jo også samtidig der, hvor det politiske niveau går ind og har en holdning til, om det her er noget, vi kan se er en fornuftig investering i forhold til vores unge.

Holde unge fra gaden

Kurt Scheelsbeck oplyser, at Høje-Taastrup har haft gode erfaringer med gokart-klubben, og han mener derfor, at det er den mest effektive måde at bruge pengene på.

- Gennem alle de år, hvor gokart-klubben har kørt, er det lykkedes det pædagogiske personale at få mange drenge, som var på vej ind i en lidt knap så god karriere, motiveret til at ophøre med det, være med i klubben og få en ungdomsuddannelse, fortæller han.

Klubbens 16 medlemmer står altså nu til at få sig noget af en opgradering. En opgradering, der kommer til at koste et beløb, der svarer til cirka 800.000 per barn. Kurt Scheelsbeck fastslår dog, at medlemstallet i den nye klub vil nå omkring 40.

- Vi kører snorlige efter vores budgetter i øvrigt, tilføjer han.

- Er det her en satsning, eller er I sikre på, at det kommer til at fungere?

- Vi er sikre på, det her kommer til at fungere, og når vi er det, så er det jo, fordi vi har jo en lang og fin historik med at drive gokart-klub i Høje-Taastrup Kommune.