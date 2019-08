Kommune beklager: Små børn fik potentielt skadelig mad

Ahmed Al-Salman er bekymret for sin datters helbred, efter datterens daginstitution flere gange serverede tun. Fisken kan nemlig indeholde store mængder kviksølv, hvilket ifølge Fødevarestyrelsen kan være skadeligt for børn

Ahmed Al-Salman og hans kæreste var overraskede, da de så madplanen fra deres datters daginstitution. Børnene havde nemlig flere gange fået serveret tun. En fisk, parret vidste, at Fødevarestyrelsen fraråder til børn under tre år, fordi den kan indeholde kviksølv.

- Vi blev meget bekymrede for, om institutionen tager sig godt nok af vores barn, fortæller Al-Salman.

- Når man arbejder for det offentlige, og en offentlig instans anbefaler, at man ikke serverer tun til børn, så er det underligt at gøre alligevel. Institutionen skal vide, at børn ikke bør få tungmetaller. Det er noget, vi regner med, at fagfolk, der arbejder med børn, godt ved, siger faderen.

Derfor er tun farligt for små børn Fødevarestyrelsen fraråder, at man serverer store fisk som haj, gedde og tun til børn under tre år. Det gælder også tun på dåse. Det skyldes, at selv et lille indtag af dåsetun kan resultere i et stort indtag af tungmetallet kviksølv set i forhold til barnets kropsvægt. Lisbeth E. Knudsen er professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Hun opfordrer daginstitutioner til at følge Fødevarestyrelsens anbefalinger. - Børns hjerne er stadig under udvikling, så kviksølv er især giftigt for dem, siger hun. Der kan ifølge forskeren være alvorlige langsigtede konsekvenser, hvis et barn indtager tungmetaller. - Kviksølv kan på længere sigt påvirke børnenes nervesystem og ødelægge hjerneceller, så barnet får nedsat funktionsevne. Man kan for eksempel risikere, at barnet får nedsat iq. Og der er ikke nogen minimumsmængde, der er ikke-skadelig for børn. - Principielt skal der bare ’noget’ til, for at et barn kan blive påvirket. Der er ikke nødvendigvis en sikker nedre grænse for, hvor meget man kan tåle, fortæller Knudsen. - Fødevarestyrelsens anbefaling om at holde børn væk fra tun er meget fornuftig og velbegrundet. Fremover bør institutioner, der serverer tun, tage den af menuen, siger hun. Vis mere Luk

Er stoppet med at servere tun

Da Ahmed Al-Salman og hans kæreste så madplanen, tog parret kontakt til datterens daginstitution, Spindegården. Herfra fik de at vide, at daginstitutionen fremover ville stoppe med at servere tun til vuggestuebørnene.

Leder af Spindegården Ulla Else Nilsson begrunder beslutningen med, at forældrene skal føle sig trygge.

- Jeg kan jo ikke 100 procent stå inde for, at der ikke skulle kunne ske noget ved at servere tun. Så fremadrettet serverer vi kun tun til børnehavebørnene, siger Nilsson til Ekstra Bladet.

- Selvfølgelig har vi et ansvar for, at børnene trives og udvikles, og at de får det rigtige mad. Men det er en gråzone, fordi der er tale om en anbefaling og ikke et påbud. Vi prøver altid at handle det bedste, vi kan, i forhold til de anbefalinger, der findes.

Ulla Else Nilsson fortæller, at institutionen er glade for, at Ahmed Al-Salman og hans kæreste bragte emnet op. Det giver dem mulighed for at forbedre tingene i samarbejde med forældrene. Noget, de i daginstitutionen vægter højt.

Vil have fokus på problemet

Ahmed Al-Salman er glad for, at institutionen tog kritikken til sig.

- Det er da godt, at de stopper med at servere tun til vuggestuebørnene. Men spørgsmålet er, om de serverer andre madvarer, som frarådes til børn, siger han.

- Vi kan som forældre ikke holde øje med alting, og vi ved ikke alting. Så jeg synes, der skal en større undersøgelse i gang i alle daginstitutioner.

- Stoler du stadig på institutionens evne til at tage vare på jeres barn?

- Jeg stoler delvist på institutionen, siger Al-Salman og tøver.

- Nej, det gør jeg faktisk ikke. Og jeg har svært ved at finde ud af, hvad vi bør gøre i sådan en situation ud over at sætte fokus på problemet.

Kommunen beklager

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, men de har ikke kunnet efterkomme forespørgslen. I et skriftligt svar skriver Christina Haahr Bach, teamleder for Inklusion, Integration og Sundhed i Børne- og Ungdomsforvaltningen, dog, at de tager sagen alvorligt.

'Vi beklager, at der er blevet serveret tun for nogle af vores vuggestuebørn. Vi følger Fødevarestyrelsens anbefalinger om kost til småbørn. Og tun er på listen over de ting, som vi fraråder vores daginstitutioner at servere for vuggestuebørn', skriver hun.

Bach meddeler, at kommunen vil følge op på sagen.

'Vi vil følge op på det internt og se på, om vi er tydelige og præcise nok i vores kommunikation med både samarbejdspartnere og de enkelte institutioner og deres køkkenpersonale om dette.'

