Kommune bekriger brandvæsen

Der er stor uenighed blandt Lejre Kommune og Vestsjællands Brandvæsen om, hvem der hænger på en huslejeregning på hele 307.263 kroner.

For brandvæsenet har meldt ud, at de ikke vil betale huslejen, fordi kommunen har haft rod i regningerne og sendt dem afsted for sent, skriver Beredskabsinfo.

Økonomiudvalget i Lejre Kommune holder dog fast i kravet på 307.263 kroner.

I en officiel meddelelse fra kommunaldirektør Inger Marie Vynne, bliver det klart, at kommunen vil pudse Gældsstyrelsen på brandvæsenet, hvis ikke pengene bliver betalt.