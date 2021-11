Kommune blev tippet om politikers garagefup for to år siden - har stadig intet gjort

Hørsholm Kommune blev for to år siden tippet om, at byplanformandens garage blev anvendt til beboelse. Alligevel har forvaltningen endnu ikke undersøgt sagen

Direktionen i Hørsholm Kommune blev allerede i november 2019 advaret om, at kommunens egen formand for det udvalg, der netop har ansvaret for det kommunale bygge- og boligområde, Jan H. Klit, øjensynligt havde mere end almindeligt rod i bebyggelsen på sin private grund.

Det fremgår af en skrivelse, som en advokat fremsendte til den kommunale ledelse på vegne af nogle borgere, og som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

I skrivelsen oplyser advokaten, at det blandt andet ud fra luftfotos fra det offentlige BBR-register med det blotte øje kan konstateres, at Jan H. Klit på sin grund har flere små bygninger, der ikke er retmæssigt registreret.

Sådan tager den omtalte, påståede garage sig ud fra gaden. Politikeren foregav overfor Hørsholm Kommune at han ville isætte en dobbelt garageport. Den kom dog aldrig i.

Politikeren fik i 2009 desuden tilladelse til at opføre en knap 50 kvadratmeter stor garagebygning. Men i skrivelsen fra 2019 udtrykker borgerne også, at de havde en stærk mistanke om, at garagen blev brugt til beboelse.

Af et mødereferat fra kommunen fremgår det, at kommunen i den forbindelse lovede, at den ville undersøge forholdene på politikerens grund.

Dette er dog – her knap to år senere – fortsat ikke sket.

- Ja, vi stillede dem (borgene, red.) i udsigt, at vi ville besøge adressen, og jeg tror også, at Jan Klit blev orienteret om, at det ville vi gøre. Men det har ikke været prioriteret, fortæller Ole Stilling, direktør for By og Erhverv i Hørsholm Kommune til Ekstra Bladet.

- Vi har ingen indicier

Torsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at Hørsholms Kommunes formand for planlægningsudvalget og politikommissær ved Københavns Politi, Jan H. Klit, i årevis har brugt garagebygningen på sin grund som værelse til sine store børn.

Jan H. Klit har over for Ekstra Bladet benægtet, at bygningen af den årsag skulle være blevet brugt til decideret beboelse, men i en video på sin Facebook-profil forklarede politikeren torsdag, at bygningen har været brugt som fri-, tv- og hyggerum.

Forvaltningsdirektør Ole Stilling har da fortsat heller ingen grund til at tro, at der er eller har været problemer med den pågældende bygning på politikerens grund.

- Vi har ingen indicier eller noget, der minder om, at der skulle være beboelse derinde, men vi modtager da meget gerne sådan nogle oplysninger, lyder det i dag fra den ansvarlige, kommunale direktør.

