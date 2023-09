Kommune deler planer for sexskov

Middelfart Kommune har planer for et skovområde, som vil forstyrre et velkendt mødested for mænd

Det kan være svært at finde det perfekte sted at gå på date.

Dog lader det til, at en del mænd har fundet stor glæde i at mødes med deres dates i Staurby Skov nær Middelfart.

Det er efter sigende et godt spot, hvis man har lyst til at dyrke sex ude i det fri.

Men hvis det er yndlingsstedet, skal man i den kommende tid se sig om efter en plan b, skriver TV 2 Fyn.

Nødvendigt

Middelfart Kommune har nemlig planer om at fælde en del træer i området i løbet af september.

'Skoven bruges aktivt som mødested for mænd fra hele landet. Det er nødvendigt med et nyt vandværk, og det har på ingen måde til hensigt at indskrænke brugernes bevægelsesrum. Det er dog ikke hele skoven som fældes, men den del der er tættest på parkeringspladsen.'

'Det er desværre også primært den del, hvor mændene er mest aktive,' skriver kommunen i en besked til den fynske LGBTQ-forening Lambda, som har valgt at dele den lidt halvkedelige nyhed med foreningens følgere på Facebook.

Og at kommunen vælger at sende beskeden til Lambda, er landet rigtig godt.

- De er jo nødt til at lægge et vandværk, hvor der er vand, og vi er bare glade for, at kommunen skriver til og orienterer os.

- Det lyder som om, at der stadig er plads til at boltre sig, for dem der gør det, siger Sarah Baagøe Petersen, talsperson i Lambda, til tv-stationen.

En tidligere undersøgelse har vist, at seks ud af 10 danskere er glade for sex i det fri.

