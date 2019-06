Kommune dropper p-vagter

Thisted Kommune dropper parkeringskontrol 1. januar 2020. Det skriver TV2 Nord.

Kontrollen droppes, fordi staten har hævet sin andel af indtægten ved parkeringsbøder fra 50 til 70 procent. Det har gjort kontrollen til en underskudsforretning for kommunen, der også skal betale Parkeringskontrol Nord for at udføre kontrollen.

Det betyder, at der hver måned er et underskud på 90.000 kroner i kommunekassen. Nu vil de i Thisted i stedet satse på bilisternes selvjustits.

- 90.000 kroner er jo ingenting i kommunens budget, men set ud fra, at det måske var nemmere, hvis vi ikke havde parkeringskontrol, så ville det være nemmere for alle, hvis man selv kan finde ud af at parkere efter reglerne, siger Peter Skriver Nielsen (S), næstformand i Thisted kommunes udvalg for klima, miljø og teknik, til TV2 Nord.

Thisted Kommune har noteret sig et fald på i alt 1020 i parkeringsafgifter i perioden 2016 til 2018, og det tolkes af Peter Skriver Nielsen som om, at thyboerne ikke har problemer med at parkere lovligt.

Skulle det imidlertid ændre sig, så afviser Peter Skriver Nielsen ikke, at kontrollen vil blive genindført igen.

Indtil da er det kun politiet, der har beføjelser til at udstikke en parkeringsbøde, men hverken bilister eller kommunen har nogen forventning om, at det kommer til at ske ret ofte.

